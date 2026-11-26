Al comprobar que aún podía contestar preguntas, recurrió a los elementos que llevaba en la cabina un caramelo, agua y un frasco de alcohol que conserva desde la pandemia y resolvió modificar el itinerario sin demoras para dirigirse hacia el hospital Padilla.

Durante el desvío, la cabina y el pasillo se reorganizaron en torno a la urgencia. Varios pasajeros se acercaron para sostener y asistir a la mujer mientras el colectivo avanzaba hacia el centro asistencial.

“Lo primero que hicimos fue ver cómo se encontraba ella, si no estaba sufriendo un ACV o un paro cardíaco”, recordó Alberto durante una entrevista con La Gaceta.

Según contó, fue otro pasajero quien le avisó que la mujer se sentía mal y no podía mantenerse sentada. Ante la situación, se acercó para asistirla, intentó comprobar su estado y, al advertir que todavía podía responder algunas preguntas, decidió llevarla al centro de salud.

“Le dimos un caramelo, un poco de alcohol y agua. Yo siempre ando con alcohol desde la pandemia, me quedó esa costumbre. Y ahí tomé la decisión de llevarla al Padilla para que pudieran asistirla y evitar que el cuadro se agravara”, relató.

Para el conductor, la prioridad exigía un equilibrio preciso: atender la emergencia a bordo sin perder el control del vehículo en la calle. Según explicó luego, cualquier reacción impulsiva al volante habría puesto en riesgo al resto del pasaje.

Al arribar al hospital Padilla, el personal médico de guardia recibió a la paciente y le controló los signos vitales. Los profesionales confirmaron que el episodio respondía a una baja de presión.

Moyano aguardó en el lugar durante unos veinticinco minutos, hasta constatar que la mujer había sido compensada y que un familiar, quien señaló antecedentes similares en la paciente, se hacía cargo de su acompañamiento.

La escena, registrada por testigos, circuló rápidamente en redes sociales, aunque para el chofer el episodio no resultó inédito. Durante su paso previo por la línea 19, ya había debido desviar una unidad en la zona de avenida Francisco de Aguirre para trasladar a otra pasajera descompensada hasta el hospital Avellaneda. Con el cuadro resuelto y la paciente fuera de peligro, la unidad retomó finalmente su camino hacia el cierre del servicio nocturno.