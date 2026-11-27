Tras finalizar segunda en el grupo C, la Selección Argentina se medirá con México por los 16avos de final del Mundial Sub 17 que se juega en Qatar.
Tras finalizar segunda en el grupo C, la Selección Argentina se medirá con México por los 16avos de final del Mundial Sub 17 que se juega en Qatar.
Tras finalizar segunda en el grupo C, la Selección Argentina se medirá con México por los 16avos de final del Mundial Sub 17 que se juega en Qatar.
El encuentro se disputará el lunes 30 de noviembre, desde las 12.00 hora argentina, en el complejo Aspire Zone de Qatar y con TV en vivo por DSports.
México accedió a esta instancia tras igualar 0 a 0 con Venezuela, resultado que dejó a ambos primero y segundo del Grupo K en el que el Tri terminó invicto y sin goles en contra ya que antes le había ganado a Camerún (4-0) y Rumania (1-0).
El ganador del cruce entre argentinos y mexicanos jugará en octavos de final con Croacia o Uruguay.
Lunes 30 de noviembre
Martes 1 de diciembre
La Selección Argentina tuvo un comienzo adverso en el Mundial Sub 17 pero logró recuperarse y asegurar su clasificación a la instancia eliminatoria en la última fecha.
El camino del conjunto nacional comenzó el jueves 19 de noviembre, cuando cayó 2-0 ante Australia en su debut. En su segunda presentación, el equipo conducido por Diego Placente consiguió su primera victoria al imponerse por 2-1 frente a Mozambique, y finalmente, en el cierre de la fase de grupos, Argentina protagonizó un emocionante encuentro ante Dinamarca que terminó 3-3.
De esta manera, con una victoria, un empate y una derrota, Argentina acumuló 4 unidades y finalizó en la segunda posición del grupo C, detrás de Australia. La clasificación quedó asegurada luego del empate 2-2 entre australianos y mozambiqueños, resultado que permitió al seleccionado nacional avanzar a 16avos de final.