El ganador del cruce entre argentinos y mexicanos jugará en octavos de final con Croacia o Uruguay.

Los 16avos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2026

Lunes 30 de noviembre

Croacia vs Uruguay, 9:30

Italia vs Tajikistán, 9:30

Brasil vs Mozambique, 10:00

Bélgica vs Arabia Saudita, 10:30

República de Irlanda vs Costa de Marfil, 11.30

México vs Argentina, 12:00

Chile vs Marruecos, 12:30

España vs Uzbekistán, 12:30

Martes 1 de diciembre

Australia vs Senegal, 19:30

Malí vs República Dominicana, 9:30

República de Corea vs Japón, 10:00,

Serbia vs China, 11:30

Grecia vs Ecuador, 11:30

Egipto vs Colombia, 12:00

Francia vs Uganda, 12:30

Venezuela vs Argelia, 12:30

La campaña de Argentina en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina tuvo un comienzo adverso en el Mundial Sub 17 pero logró recuperarse y asegurar su clasificación a la instancia eliminatoria en la última fecha.

El camino del conjunto nacional comenzó el jueves 19 de noviembre, cuando cayó 2-0 ante Australia en su debut. En su segunda presentación, el equipo conducido por Diego Placente consiguió su primera victoria al imponerse por 2-1 frente a Mozambique, y finalmente, en el cierre de la fase de grupos, Argentina protagonizó un emocionante encuentro ante Dinamarca que terminó 3-3.

De esta manera, con una victoria, un empate y una derrota, Argentina acumuló 4 unidades y finalizó en la segunda posición del grupo C, detrás de Australia. La clasificación quedó asegurada luego del empate 2-2 entre australianos y mozambiqueños, resultado que permitió al seleccionado nacional avanzar a 16avos de final.