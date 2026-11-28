Estudiantes y Palmeiras, por el título continental

En la previa de un partido que promete ser histórico, Estudiantes superó a Flamengo en una serie dramática. Tras empatar 0-0 en el partido de ida, logró el pasaje a la final en el estadio Maracaná en una definición desde los doce pasos donde Fernando Muslera fue la gran figura al atajar tres remates.

Previamente, sufrió y mucho para superar la fase de grupos. Posteriormente, en octavos de final venció a Universidad Católica de Chile y en cuartos al Corinthians de Brasil.

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, Alexander Medina tiene definida la formación para la final de la Copa Libertadores aunque, tal y como aseguró en conferencia de prensa, lo dirá recién minutos antes de que la pelota comience a rodar.

Guido Carrillo, capitán y referente del Pincha.

La ausencia obligada de Baltasar Rodríguez, expulsado ante Flamengo, hace que el Cacique tenga una sola duda en la alineación. Teniendo en cuenta que Gabriel Neves también es baja, se abre un abanico táctico.

El DT de Estudiantes analiza poner a Gastón Benedetti y armar una línea de cinco. Las otras variantes son Edwuin Cetré y Eric Meza, pero tendría que optar por un dibujo más ofensivo.

En este sentido, el once que se perfila está conformado por Muslera; Mancuso, Núñez, González Pirez, Rojo y Benedetti; Piovi, Castro, Tobio Burgos; Palacios y Carrillo.

Estudiantes eliminó a Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores.

Por su parte, Palmeiras viene de dejar en el camino a Fluminense. Luego de igualar en el marcador global, el Verdao también resolvió su boleto a Montevideo en la tanda de penales.

De la mano de Abel Ferreira, los brasileros eliminaron también por penales a Liga de Quito (cuartos de final) y se impusieron con un global de 2-1 a Cerro Porteño (octavos).

A diferencia de Alexander Medina, el técnico de Palmeiras tiene m ás dudas a la hora de definir el equipo titular de cara a la final a la Copa Libertadores.

El Flaco López será titular en Palmeiras.

Abel Ferreira tiene la idea de sostener su habitual línea de tres defensores, donde Gustavo Gómez y Alexander Barboza tienen su lugar asegurado, mientras que la principal incógnita radica en Murilo, quien arrastra una lesión muscular en la pierna izquierda. Si responde favorablemente, estará desde el arranque. Caso contrario, Arthur ocupará su lugar.

Las dudas también se trasladan al mediocampo, donde Lucas Evangelista y Andreas Pereira pelean mano a mano por ser el socio de Marlon Freitas en la zona de gestación.

En el frente de ataque, Jhon Arias y el Flaco López son números puestos, pero resta definir al tercer integrante del tridente ofensivo entre Vitor Roque y Mauricio.

Con este escenario abierto, el probable once del Verdao para salir al Centenario formaría con: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez y Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Piquerez o Arthur; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque o Mauricio.

Probables formaciones