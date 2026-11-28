El viernes, el cuadro "La Diligencia" de Fernando Fader volvió a manos del Estado provincial. Será reincorporado al Museo Fader, donde estuvo a fines de los '50 hasta que fue cedido a la Casa de Gobierno, donde decoró despachos. Foto: Gobierno de Mendoza

De una colección privada al Museo Fader

"La Diligencia" es testimonio concreto de una de las mayores predilecciones del impresionista Fernando Fader al momento de elegir qué pintar: el paisajismo rural.

Ese cuadro fue parte de un lote de 40 obras pictóricas de Fader que el Estado provincial le compró al coleccionista privado José Alejandro Hoffmann en 1958, lo que llevó a Mendoza a disponer de la mayor colección pública con piezas del artista nacido en Francia en 1882.

La valiosísima pinacoteca fue incorporada al Museo Emiliano Guiñazú-Casa de Fader y las obras, una por una, quedaron registradas en el Archivo Documental de esa institución de acuerdo a las especificaciones de rigor.

Museo Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, en Luján. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Del Museo Fader a la Casa de Gobierno

Tres años después, durante la gobernación de Ernesto Ueltschi, el cuadro "La Diligencia" fue uno de los tantos que el Poder Ejecutivo recibió a modo de préstamo desde el Museo Fader para decorar despachos oficiales y visibilizar la obra de Fernando Fader, que había fallecido en 1935 en Ischilín, Córdoba, donde se había radicado para combatir la tuberculosis que terminaría con su vida.

"La Diligencia" tiene un detalle particular que ha llamado la atención en las últimas horas: la firma "F. Bonneval", que aparece al pie.

¿Fue realmente pintado por Fernando Fader ese cuadro? Los especialistas explican que sí y que "F. Bonneval" responde a que el artista gustaba de firmar algunas obras con la inicial de su apellido paterno seguida del apellido materno, por la vizcondesa francesa Celia de Bonneval.

Hay algo más concreto que revela la autenticidad de la obra: el certificado firmado a mano por César Fader, el segundo de los tres hijos del artista con la mendocina Adela Guiñazú, y que fue hallado junto con el cuadro, durante el allanamiento en Godoy Cruz.

El certificado de autenticidad del cuadro "La Diligencia" que César Fader, segundo de los tres hijos del pintor Fernando Fader, firmó en 1948 en Córdoba. Allí explica porqué la obra del padre aparece firmada al pie como "F. Bonneval".

El documento, escrito a máquina en letras mayúsculas y fechado el 5 de agosto de 1948 en Loza Corral, a 8 kilómetros de Ischilín, Córdoba, indica: "Certifico que este cuadro ejecutado con tinta aguada (negro) (...) firmado a la derecha F. Bonneval -07- representando "La Diligencia" es obra original de mi padre el pintor argentino Fernando Fader y de quien lo recibí en herencia. Bonneval es el apellido materno del artista habiendo firmado varias obras en esta forma. Conste que adhiero la presente certificación al dorso de la placa de hardwood sobre la que está pegado el cuadro".

Desaparecido, quemado o destruido en los '70

La obra "La Diligencia" de Fernando Fader figuró en archivos oficiales, durante décadas y hasta esta semana, como quemada o destruida a mediados de la década del '70. Por lo tanto, desapareció de los últimos inventarios realizados en Mendoza.

El hallazgo permitió no sólo recuperar la pieza artística, sino completar un tramo importante de la carrera de Fernando Fader.

Hallazgo en Godoy Cruz

El cuadro "La Diligencia" pintado por Fernando Fader hace casi 120 años volvió al patrimonio provincial tras una investigación y allanamiento que se produjeron casi de manera fortuita.

El miércoles último, Cristina Sonego, Directora de Patrimonio de Mendoza, denunció formalmente que una mujer se había contactado con Pablo Chiavazza, licenciado en Historia del Arte, para conocer qué valor económico tenía la pintura que tenía en su poder, en su casa de Godoy Cruz.

La poseedora, docente jubilada, había dicho que a la obra de Fernando Fader la había heredado de su familia y que tenía intenciones de venderla.

De hecho, ya había publicado en una concurrida plataforma virtual fotografías de la obra "La Diligencia" y del certificado de autenticidad firmado por César Fader en 1948 en Córdoba.

La docente retirada no opuso resistencia cuando fue abordada en su casa de calle Moisés Lebenshon por policías de la Unidad Investigativa de Robos y Hurtos del Ministerio de Seguridad, quienes se retiraron portando la obra de arte.

Poco después, la pieza pictórica -prolijamente embalada y protegida con molduras de tergopor- fue entregada al jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, quien la mantuvo en su despacho del Polo Judicial.

La entregó a las autoridades de Seguridad y Cultura, quienes el viernes lo entregaron al gobernador durante un acto en Casa de Gobierno.

Será restituida al Museo Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, donde probablemente sea un imán para los curiosos y los interesados en las artes plásticas de altísima calidad patrimonial.