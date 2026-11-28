Con la urgencia de revertir el mal arranque del viernes, Alpine trabajó intensamente en la puesta a punto de ambos monoplazas, realizando ajustes específicos en el alerón delantero.

Colapinto completó un total de 22 vueltas, igualando la marca de Charles Leclerc y Liam Lawson, mientras que Gasly lideró el kilometraje de la sesión con 26 giros.

A pesar de la valiosa recolección de datos, el cronómetro reflejó la distancia que el equipo debe descontar antes de la clasificación, prevista para las 15 (hora de Argentina). El argentino registró un mejor tiempo de 1:24.638 para ubicarse en el puesto 16, quedando a 2.238 segundos de la punta y a 257 milésimas de su compañero de equipo, quien finalizó 14° con 1:24.381.

La tensión máxima para el piloto de Alpine llegó sobre el cierre de la tanda. Lance Stroll quedó lento en plena trayectoria y Colapinto debió realizar una maniobra brusca para esquivarlo justo a tiempo, recriminándole la acción con un gesto al pasar. El incidente quedó bajo investigación de los comisarios deportivos.