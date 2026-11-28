Aguas Mendocinas (Aysam) difundió este sábado un nuevo parte oficial sobre el estado del servicio de agua potable en el Gran Mendoza, con avances en la estabilización del sistema tras los inconvenientes registrados desde el jueves. Según el reporte, el suministro ya quedó totalmente normalizado en Luján de Cuyo, Maipú y Las Heras, mientras que solo persisten sectores acotados en proceso de recuperación en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Guaymallén.
Aysam normalizó el agua en Luján, Maipú y Las Heras, pero aún quedan zonas en recuperación
En su parte de este sábado a las 10, Aguas Mendocinas informó avances en todo el Gran Mendoza tras los inconvenientes del jueves y detalló qué sectores puntuales siguen en proceso de normalización
De acuerdo con el detalle departamental informado por la empresa, en Luján de Cuyo, Maipú y Las Heras la prestación volvió a funcionar con normalidad en todo su territorio. En la Ciudad de Mendoza, en tanto, el único sector que continúa en proceso de recuperación es el cuadrante delimitado entre Gran Capitán y Regalado Olguín, y de avenida Champagnat a Cichitti, mientras que el resto de la capital ya cuenta con el servicio restablecido.
Zonas en recuperación y estado de las reservas
En Godoy Cruz, el abastecimiento opera con normalidad en casi toda la comuna, con excepción del área comprendida de Cervantes a Acceso Sur y de Alberdi a Progreso, donde prosiguen los trabajos para completar la restitución del caudal. Un panorama similar se observa en Guaymallén, donde los sectores aún en recuperación quedaron circunscriptos a los distritos de Dorrego y Las Cañas, en tanto el resto del departamento ya tiene el servicio normalizado.
Desde el área operativa de Aysam explicaron que en todas las zonas que continúan atravesando esta etapa el personal técnico realiza tareas de purga de aire en las redes distribuidoras para acelerar la llegada normal del agua a los domicilios.
En cuanto al nivel de las plantas potabilizadoras del área metropolitana, el parte matutino mostró una recuperación sostenida en las reservas:
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Luján I: 95% de su capacidad (parámetros normales)
Luján II: 97% de su capacidad (parámetros normales)
Potrerillos: 93% de su capacidad (parámetros normales)
Alto Godoy: 78% de reservas (nivel calificado como aceptable)
Benegas: 75% de reservas (nivel calificado como aceptable)
Finalmente, Aguas Mendocinas volvió a pedir a los vecinos que mantengan un uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
En pocas palabras
- Aysam normalizó el servicio: El agua potable ya es normal en Luján, Maipú y Las Heras.
- Zonas en recuperación: Persisten problemas en sectores acotados de Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén.
- Reservas de agua: Se observa una recuperación sostenida en las plantas potabilizadoras.