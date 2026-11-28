De acuerdo con el detalle departamental informado por la empresa, en Luján de Cuyo, Maipú y Las Heras la prestación volvió a funcionar con normalidad en todo su territorio. En la Ciudad de Mendoza, en tanto, el único sector que continúa en proceso de recuperación es el cuadrante delimitado entre Gran Capitán y Regalado Olguín, y de avenida Champagnat a Cichitti, mientras que el resto de la capital ya cuenta con el servicio restablecido.

La turbidez que presentó el río Mendoza por maniobras en el dique Potrerillos obligó a cerrar plantas potabilizadoras este jueves, lo que resintió el servicio.

Zonas en recuperación y estado de las reservas

En Godoy Cruz, el abastecimiento opera con normalidad en casi toda la comuna, con excepción del área comprendida de Cervantes a Acceso Sur y de Alberdi a Progreso, donde prosiguen los trabajos para completar la restitución del caudal. Un panorama similar se observa en Guaymallén, donde los sectores aún en recuperación quedaron circunscriptos a los distritos de Dorrego y Las Cañas, en tanto el resto del departamento ya tiene el servicio normalizado.