A los 16 minutos Sebastián Driussi erró un penal.

A los 2 minutos del partido Driussi le ganó a Alarcón de cabeza y la pelota se fue apenas desviada.

Hasta que a los 12' Espíndola le pegó al arco, Ledesma la atajó a medias y la metió Montiel.

Remataba Almada adentro del área, Mosevich la tocaba con la mano y el juez Nazareno Arasa cobraba el penal, pero Driussi lo erraba.