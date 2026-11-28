River visita a Instituto este sábado en Alta Córdoba. El que gane se verá las caras con el ganador de Vélez-Independiente
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A los 12 minutos del primer tiempo Gonzalo Montiel puso el 1-0 para el Millo.
A los 16 minutos Sebastián Driussi erró un penal.
A los 2 minutos del partido Driussi le ganó a Alarcón de cabeza y la pelota se fue apenas desviada.
Hasta que a los 12' Espíndola le pegó al arco, Ledesma la atajó a medias y la metió Montiel.
Remataba Almada adentro del área, Mosevich la tocaba con la mano y el juez Nazareno Arasa cobraba el penal, pero Driussi lo erraba.