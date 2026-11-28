El conjunto visitante logró ponerse en ventaja durante el alargue. Apenas iniciado el primer tiempo suplementario, Sebastián Valdez aprovechó una pelota que quedó suelta en el área tras un tiro de esquina y estableció el 1-0 para el Rojo.

Cuando parecía que el elenco visitante se encaminaba a la clasificación, Vélez reaccionó en los minutos finales del encuentro. Cerca del final del segundo tiempo suplementario, Ronaldo Martínez conectó de cabeza un centro enviado por Elías Gómez y marcó el empate que llevó la definición a la tanda de penales.

Independiente de Avellaneda se impuso en los penales

Independiente mostró mayor efectividad en los tiros desde los doce pasos y terminó imponiéndose por 3-1 para sellar su pasaje a las semifinales del certamen.

El conjunto dirigido por Viera volvió a exhibir carácter en una instancia decisiva y logró avanzar en condición de visitante ante un rival que había mantenido sus opciones hasta el último momento.

Con la clasificación asegurada, el Rey de Copas conoció a su rival, ya que se medirá con River Plate en el estadio Monumental. Será seguramente un clásico apasionante, aunque el Rojo deberá definir de visitante porque el Millonario quedó mejor ubicado en la fase clasificatoria del certamen de la Liga Profesional de Fútbol.