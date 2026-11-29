Boca va por la quíntuple corona

Boca llega a este enfrentamiento en un gran momento, por lo que mantiene vivas las posibilidades de conseguir una inolvidable quíntuple corona en caso de ganar también el Torneo Clausura, la Copa Argentina (el miércoles jugará la final contra Platense) y el Trofeo de Campeones.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que perdió solo uno de sus últimos 26 partidos, finalizó segundo en la Zona A con 33 puntos, mientras que en los octavos de final venció por 2-0 a Independiente Rivadavia.

Gimnasia y Esgrima La Plata hizo un buen torneo y terminó quinto en la tabla anual con 57 puntos.

En el Torneo Clausura, el Lobo quedó tercero en la Zona B con 31 unidades y en los octavos de final derrotó por 4-2 a Newell's en el alargue.

Las probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Gimnasia y Esgrima (La Plata): Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Delfino.

Hora: 20:30.

TV: ESPN, TNT Sports Premium y Disney+.