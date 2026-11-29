El té negro es una opción casera habitual para matizar o disimular las canas de manera sencilla y económica, sobre todo en cabellos castaños o intermedios que buscan evitar los químicos de una tintura tradicional.
Conviene tener expectativas realistas: una infusión de té negro oscurece o aporta tono de forma temporal y suave, por lo que no equivale a una coloración permanente ni cubre con la misma intensidad canas muy abundantes o cabellos claros.
Qué conviene saber antes de probar el té negro contra las canas
La aparición de canas suele intensificarse con el paso de los años —en muchas personas empieza a notarse a partir de los 30—, y también influyen factores como el estrés, la alimentación, la exposición solar o ciertas afecciones del cuero cabelludo.
- No arranques las canas: Arrancarlas no frena su aparición y el pelo que vuelva a crecer seguirá sin pigmento.
- Alcance real frente a tinturas: El té negro aporta un matiz suave y brillo, pero se va con los lavados y no reemplaza una cobertura pigmentaria profunda.
- Prueba de tolerancia: Aunque es un ingrediente de uso cotidiano, conviene probar en una pequeña zona o mechón para descartar irritación o sequedad, sobre todo si tenés el cuero cabelludo sensible.
Cómo preparar la infusión de té negro
La preparación de este té para las canas es simple y se puede sumar a la rutina de cuidado del cabello sin pasos complejos:
- Ingredientes: 2 saquitos o bolsas de té negro, 2 tazas de agua y, de forma opcional, 1 cucharada de aceite de coco para aportar suavidad.
- Preparación: Herví las dos tazas de agua, incorporá las bolsas de té negro y dejá reposar durante una hora hasta que la infusión tome color y baje la temperatura. Si lo deseás, sumá la cucharada de aceite de coco.
- Aplicación y enjuague: Aplicá sobre el cabello limpio y húmedo, dejá actuar unos 30 minutos y enjuagá con abundante agua tibia.
En pocas palabras
- Té negro: Se usa como alternativa casera para matizar suavemente las canas.
- Expectativas: Aporta tono temporal y no equivale a tintura permanente.
- Preparación: Infusión de 2 bolsitas de té negro en 2 tazas de agua, reposar una hora.
Resumen generado por Thinkindot AI