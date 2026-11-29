Conviene tener expectativas realistas: una infusión de té negro oscurece o aporta tono de forma temporal y suave, por lo que no equivale a una coloración permanente ni cubre con la misma intensidad canas muy abundantes o cabellos claros.

Qué conviene saber antes de probar el té negro contra las canas

La aparición de canas suele intensificarse con el paso de los años —en muchas personas empieza a notarse a partir de los 30—, y también influyen factores como el estrés, la alimentación, la exposición solar o ciertas afecciones del cuero cabelludo.