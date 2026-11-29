Ese buen trabajo tuvo su premio pasada la media hora con dos tries consecutivos apoyados por los dos wines: Ignacio Mendy e Isgró, que establecieron un resultado parcial de 17 a 7 que no se modificó hasta el descanso.

El try de Rory Darge en el inicio del complemento acercó a Escocia y en la misma jugada hubo tarjeta amarilla para Martínez por un tackle alto. Ese mal momento fue superado por Los Pumas a puro tackle y un try de maul apoyado por el capitán Julián Montoya y convertido por Albornoz.

Rápidamente el equipo argentino estiró la distancia con un gran try de Juan Martín Scelzo y con el gol de Albornoz el marcador quedó 31 a 14 con 20' por jugar.

El descuento escocés con el try de Tom Jordan puso en alerta a Los Pumas y Felipe Contepomi completó todos los cambios buscando refrescar al equipo y sostener el resultado pese a que en la última pelota llegó el try del descuento de los gaiteros apoyado por George Horne.

Los Pumas en el Nations Championship 2026

4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba

11 de julio – Los Pumas 35 vs Gales 21 – San Juan

18 de julio – Los Pumas 24 vs Inglaterra 31 – Santiago del Estero

6 de noviembre – Los Pumas 12 vs Irlanda 42 – Dublín

14 de noviembre – Los Pumas 19 vs Italia 14 – Génova

21 de noviembre – Los Pumas 17 vs Francia 45 - París

29 de noviembre – Los Pumas 34 vs Escocia 26 – Londres

Las finales del Nations Championship

Viernes 27/11

Italia 23 - Fiji 21

Irlanda 38 - Australia 14

Sábado 28/11

Gales 40 - Japón 10

Inglaterra 8 - Nueva Zelanda 26

Domingo 29/11