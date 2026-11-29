Los Pumas cerraron la temporada y el Nations Championship 2026 con una muy buena victoria por 34 a 26 ante Escocia que lo deja en la 7ma. posición del nuevo certamen que organizó World Rugby.
Los Pumas cerraron la temporada y el Nations Championship 2026 con una muy buena victoria por 34 a 26 ante Escocia que lo deja en la 7ma. posición del nuevo certamen que organizó World Rugby.
Con los mendocinos Rodrigo Martínez, Juan Martín González y Rodrigo Isgró como titulares, el seleccionado nacional jugó uno de los mejores partidos del año en Twickenham, la Catedral del rugby, y se llevó como premio un resultado que tranquiliza para afrontar el Mundial del año que viene.
Escocia pegó primero con el try de Jamie Dobie convertido por Finn Russell, pero la reacción argentina fue rápida para empatar con el try convertido de Tomás Albornoz. Esa conquista sirvió de envión para que Los Pumas tuvieran un buen primer tiempo, con posesión de calidad y buena inercia para ir hacia adelante.
Ese buen trabajo tuvo su premio pasada la media hora con dos tries consecutivos apoyados por los dos wines: Ignacio Mendy e Isgró, que establecieron un resultado parcial de 17 a 7 que no se modificó hasta el descanso.
El try de Rory Darge en el inicio del complemento acercó a Escocia y en la misma jugada hubo tarjeta amarilla para Martínez por un tackle alto. Ese mal momento fue superado por Los Pumas a puro tackle y un try de maul apoyado por el capitán Julián Montoya y convertido por Albornoz.
Rápidamente el equipo argentino estiró la distancia con un gran try de Juan Martín Scelzo y con el gol de Albornoz el marcador quedó 31 a 14 con 20' por jugar.
El descuento escocés con el try de Tom Jordan puso en alerta a Los Pumas y Felipe Contepomi completó todos los cambios buscando refrescar al equipo y sostener el resultado pese a que en la última pelota llegó el try del descuento de los gaiteros apoyado por George Horne.
Viernes 27/11
Sábado 28/11
Domingo 29/11