“Por suerte estaba solo”, relata Fernando con taciturna ironía. O sea, tuvo la suerte de ser enterrado en un cementerio, no en una fosa común. Lo que le permitió reencontrarse con sus huesos. Con su esqueleto casi completo.

Ahí sintió que, recién, había perdido la orfandad. Y empezó la reconstrucción, la recuperación interna y trabajosa, del padre perdido.

“Tardé dos años en hacer el entierro”, reconoce hoy.

De esto se ocupa su libro. También de cómo se remonta la vida, de cómo vuelven a salir brotes en el árbol herido, a partir de entonces. De cómo se administran el amor que queda, la memoria que sigue trabajando y el futuro que todavía queda.

Porque hay futuro. Y llama a otras tareas.

Desde Palermo, Buenos Aires, lo abordamos en el programa La Conversación de Radio Nihuil.

Fernando Araldi Oesterheld. Desde Palermo habló con Radio Nihuil. Foto: Agencia Paco Urondo

-Por esos caprichos del azar, Fernando, hace dos meses nada más hablamos aquí con Julia Coria.

-Sí, sí.

-Tienen ustedes historias parecidas. Vos naciste en el '75, ella en el '76 y fue secuestrada junto con su papá y su mamá, ambos detenidos desaparecidos, igual que tus padres. También fue criada por sus abuelos. Poco después hablamos con Juan Sasturain, quien en su novela Tinta China tiene a Oesterheld, tu abuelo materno, como un personaje importante dentro de la trama. O sea, son historias muy setentistas y en línea con lo que te ha ocurrido a vos.

-Claro, claro. No sabía lo de esa novela que tenía como protagonista a Héctor. La voy a leer, obviamente, ya. Lo conozco a Juan, un gran lector de la primera hora de mi abuelo, historiador. Un genio.

-Julia, para ir llevando su vida adelante y entendiéndola, escribió A través del universo, una novela en donde sus padres tienen protagonismo, sobre todo, su mamá. Vos elegiste otro camino. ¿Cómo ha sido tu manera de ir reconstruyendo ese pasado tan duro?

-Son muchos años, ¿viste? Yo ya tengo cincuenta y uno. A mis padres los mataron cuando yo tenía un año. Y, bueno, prácticamente toda mi vida abarca una reconstrucción.

-¿Y cómo desemboca aquí?

-Este libro en particular lo empecé a escribir hace unos ocho o nueve años. Y fue a raíz de la recuperación de los restos de mi padre. Fue como el disparador.

-Antes no te surgió la necesidad.

-Yo igual me dedicaba un poco a la escritura. Había escrito dos libros de poesía. Pero pensé que esta era una historia como para poder armar a ese padre y a mí mismo. Aunque me parece que, en el libro, cuanto más se arma el padre, más se desarma el protagonista. Al final terminó siendo algo así.

-¿Por qué esa variante?

-También por una elección propia. Más que nada, por un tema tal vez literario. Me gustaba que no terminara todo del todo bien.

-¿Cómo fue el proceso de recuperación?

-A través de este laburo reconstruí bastante la figura de él, porque si bien yo tenía muchas fotos y relatos y escritos, hice un trabajo a propósito un poco más exhaustivo. También utilicé el archivo de las Abuelas. Digamos, había ahí mucho material para "jugar", entre comillas. También el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) tiene su política al respecto.

-¿Cómo es? Resulta bueno recordarlo.

-Cuando recuperan los restos de alguien, arman, no sólo los últimos momentos de esa persona, sino todo lo que pueden reconstruir en cuanto a su militancia y a la caída de cada uno. Así que se configuró un mapa bastante grande que me permitió abarcarlo casi, te diría, por completo. Me quedaron muchas cosas afuera, seguramente.

-Julia Coria, en la entrevista, ponderó mucho el trabajo de los antropólogos del EAAF. Ahora bien, en tu novela te encontrás con los huesos de tu padre, pero no decís por dónde aparecieron ni quién los recuperó.

-Eso está al final, en los agradecimientos. Yo, obviamente, agradezco muchísimo al equipo. Pero intuí que leyendo la contratapa del libro que hizo Dolores Reyes y uniendo mi nombre al libro, se iban a dar cuenta. Como que no hacía falta explicitarlo directamente.

-Claro. Pero, como lector, te queda la duda flotando.

-Imaginate que a mi padre lo encuentran en Tucumán, "por suerte". Lo digo muy entre comillas también.

-Si, suena paradójico.

-Es que siempre, cuando hablamos de estas cuestiones trágicas, se trata de lo que a uno se pueda agarrar. Por eso, cuando uno dice por suerte, es entre comillas.

-¿Y cuál fue esa "suerte"?

-Que, por suerte, él estaba solo. No fue enterrado en fosa común. Porque, comúnmente, a quienes están en las fosas comunes los prenden fuego, entonces hay poco material reconocible como ADN o se encuentran pequeñas partecitas de los restos.

Fernando Araldi Oesterheld destacó "la suerte" de poder encontrar los huesos de su padre asesinado por la dictadrua. Foto: Penguin Libros

-Qué tema. Poco sabido.

-Como a mi padre lo asesinaron estando solo, fue enterrado en un cementerio. Entonces no le faltaba casi ninguna parte. Estaba muy, muy, muy entero. Lo vi así por primera vez, en Tucumán.

-Con una lesión en una costilla, ¿no?

-Exactamente, porque tenía tres disparos. Y supuestamente el tiro que le da muerte es en esa costilla quebrada, a una altura muy cerquita del corazón.

-Todo esto es central en tu novela.

-Fue muy impactante verlo así, tan entero y, por otro lado, vacío.

-Tan entero y tan vacío. Por eso mismo te decía que, pese a la mención -la más larga- del equipo forense en los agradecimientos, uno, como lector, se encuentra, de repente, con los huesos, pero sin ningún dato de dónde vienen.

-(Sonríe) Bueno, espero que no afecte a la lectura.

-No. Es simple curiosidad de periodista.

-En cuanto a la reconstrucción, me parecía que, si ya anunciaba eso, desde muy al principio, el libro se iba para otro lado.

-¿Qué camino quisiste evitar?

-No quería hacer una especie de crónica periodística, desde el momento en que me dan la noticia de la recuperación de él, hasta el momento en que lo entierro. Quería, también, ir más por el lado de novelar el libro. Hay ahí cuestiones más cercanas a la literatura que a la crónica, en cuanto a lo que sucedió.

-¿Qué motivó esta decisión?

-Me parecía que, si lo anunciaba desde el principio, era otro libro; un libro que no quería hacer, porque ya lo hicieron muchos. Hay uno de Marta Dillon, una chica periodista. Ella escribió exactamente el mismo libro, o sea, una crónica, de principio a fin, de la recuperación de los restos de su madre. Y ya estaba perfectamente hecho, así que no tenía sentido hacer lo mismo. Entonces, fui por otro lado.

-¿Cómo elegiste ese otro lado?

-Me fui agarrando de lugares inesperados para mí, que fui construyendo e inventando. No quiero espoilear, pero habrás visto que el protagonista se sale mucho de la cuestión de los huesos, va para un par de lugares más. Pero todo tiene que ver, por supuesto.

-A ese reencuentro con los restos le atribuís un sentido muy fuerte, sobre todo, tratándose de una persona adulta como vos: fue la pérdida de la orfandad. Suena así de importante, ¿no?

-Tal cual. Es como que uno siempre se supo huérfano. Y de repente, ahora soy un hijo. No sé... fue todo un proceso. Sinceramente, yo tardé dos años en hacer el entierro.

-¿Cómo transcurrió ese tiempo?

-Hice terapia. Tuve que bajar bastante a la tierra, por así decirlo, desde la noticia y la verdad es que, nada; fue un proceso bastante lindo y luminoso para mí, porque ahora tengo un lugar donde voy a poner una flor. Él está con sus propios padres, mis abuelos. Están todos juntos en un nicho, así que, de alguna forma, también los junté a ellos. Es una satisfacción muy grande.

Fernando Araldi Oesterheld. con su libro Los Descampados. Foto: Radio UNR

-Más allá de cuánto tiene de novela y cuánto de realidad, durante esos dos años que tardaste hasta llegar al entierro, describís cómo convivías con los huesos. Fue como volver a estar con tu viejo desde otro lugar, ¿no?

-Y sí. A partir de ahí, para mí fue todo un proceso de apertura. Yo no quise cerrar nada, que es lo que comúnmente se pensaría de una situación así o de los duelos en general. Como si dijera: pude hacer el duelo, pude cerrarlo. Pero para mí fue completamente al revés, sinceramente. Al día de hoy disfruto esa aparición (sonríe).

-Hay temas secundarios dentro de tu libro que vale la pena rescatar. Por ejemplo, pasó no hace mucho con Margarita García Robayo, una colombiana oriunda de una zona marítima como Cartagena.

-Sí.

-Pues bien, Margarita confiesa que odia el agua. Y vos decís lo mismo: tu padre amaba el agua, vos la odiabas. ¿Te sigue pasando?

-(Ríe) Totalmente, totalmente. No puedo entrar al mar.

-Pero ¿por qué!

-Uno nunca sabe. Yo me encontré con cosas muy sorpresivas durante el desarrollo de la escritura del libro, cuestiones que me habían contado algunos compañeros de colegio de mi padre. Fueron apareciendo. Yo las empecé a unir con mi vida y uno tiene, efectivamente, el ADN que viene de esa línea, lo que te hace decir: yo también comparto esto.

-¿Y el agua?

-Hay cosas que sí compartís y otras que tal vez sean lo contrario, como, justamente, esto del agua. Andá a saber por qué uno va por ahí. Pero, bueno, me pasó con otras que coincidía totalmente y, en esta, para nada.

-Pero no responde a un trauma, digamos, no es que te pasó algo jodido con el agua, como que un día estuviste a punto de ahogarte.

-Pasó un poco algo así. Pero, yo no sé. Inclusive, pensando ahora, en voz alta, todo lo que uno va escuchando o viendo es cómo lo analiza y para qué lado. Ahí hay una frase de Sartre al principio que puse como una especie de manifiesto de lo que va a acontecer en el libro: "Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros".

-Muy acertada para lo que viene.

-Me parece que el personaje va atravesando toda esa especie de locura, desde que encuentran al padre hasta que lo entierra. Y obviamente quise llegar un poco más allá, hasta el padre de él, digamos, mi abuelo, como para extender un poco la línea paterna de dónde venía y hacia dónde iba. Y termina, sin espoilear demasiado, en esa relación de pareja en la que, como habrás visto, hay algo con la paternidad no resuelta.

-Ya volvemos sobre este punto. Pero retomando el plano general, vos focalizás el libro sobre la búsqueda del padre, su identidad, etcétera. Pero ¿por qué se trata solo de tu viejo? A tu mamá le pasó lo mismo y también a un montón de parientes tuyos.

-Sí, sí, sí (sonríe). Algunos me lo han preguntado. Pero, básicamente, hay una cuestión de practicidad. Si querés, lo ponemos así en esos términos, de que él es el recuperado.

-Así se entiende perfectamente.

-Lamentablemente es el único, hasta el momento. Ojalá recuperemos a todos. Y la cuestión con mi madre (Diana Irene Oesterheld) es que me la estoy reservando como para un próximo proyecto. Lo podría haber hecho, pero me dije: vamos a ver un poquito más adelante.

-Muy entendible, también, esta parte.

-Se fue decidiendo así, sobre la marcha. Me costó mucho, emocionalmente, ¿eh? Imagínate que fue muy duro, porque tiene partes este libro donde hay una confrontación con el padre y bueno. Así que... nada, era armarlo y cuestionarlo y amarlo y quererlo y todo junto. Se pasaba por todos los estados emocionales posibles.

-Es de imaginar, porque tu vieja no existe en el relato, prácticamente.

-Claro, apenitas aparece en el libro, en esa situación ya mencionada.

Fernando Oesterheld durante un acto frente a la histórica casa de Beccar donde su abuelo materno creó El Eternauta. Foto: elDiarioAR

-Pasando a tus abuelos, es comprensible también que le apuntés solo a tu abuelo paterno, ese tipo duro, laburante, porque él te crio. Y dejás afuera a tu abuelo materno, que es el más famoso y con un destino más trágico.

-Exactamente.

-Digamos, a Oesterheld, que figura en tu apellido, no lo nombrás nunca. Tampoco figura en el relato. Y ese es un nombre que, en la tapa del libro, pesa mucho.

-(Sonríe) Es verdad. Hay varios que no aparecen. Pero en algún momento quería que fuera por otro lado el libro y que no fuera algo del orden de lo totalmente esperable de lo que es un familiar, de un hijo de desaparecidos.

-Lo que sucede, Fernando, es que no solo Oesterheld es un apellido muy pesado por sí mismo, sino que, además, estamos en tiempos de El Eternauta. Suena como inevitable su mención.

-Sí, totalmente, totalmente. Yo siempre cuento con eso. Pero, bueno, esta es mi primera novela y tengo una especie de prurito de que no lo vayan a leer con la expectativa de ser "el nieto de". No es que me pese, pero lo pienso así. Ojalá no sea leído con esa expectativa, digamos.

-Tu relato es sombrío, convengamos.

-Sí, sí, claro.

-Es amargado, lo cual cabe porque estás haciendo un duelo durante todo el libro. Y corresponde el tono con lo que le pasó a tu familia, hasta con el tono de El Eternauta. Está todo como metido dentro de la misma burbuja, dentro del mismo clima.

-Sí. No deja de ser un libro de búsqueda, de ausencias. Por eso también el título, Los descampados, que son como lugares rotos, de falta. ¿Qué se le va a hacer? Yo modestamente intenté escribir esa historia tan particular que me tocó.

-Una historia que también transmite cosas positivas.

-Aunque, en mi vida personal, es una historia que termina bien, por suerte, bastante luminosa porque, te repito, yo ahora tengo un lugar donde ir a ponerle una flor a mi viejo, me pareció como que tengo siempre como dos patas en la vida, ¿no? Está la cuestión trágica porque, como se sabe, tengo toda una familia involucrada. Y si yo le doy mucha vuelta a eso todo el tiempo, no podría sobrevivir.

-¿Por dónde se sale?

-Lo que hago es tratar, de la parte luminosa de la vida, vivirla; y la parte un poco sombría, escribirla. Moviéndome en entremedio de esas dos es como que voy haciendo el camino de búsqueda, de reconstrucción, etcétera, etcétera.

-Hay una pregunta que también le hicimos a Julia Coria, teniendo en cuenta la mochila que arrastran ustedes por sus respectivas familias. ¿Cómo hiciste, en definitiva, para ir hacia el lado más fértil de la vida sin quedar encerrado en un círculo luctuoso?

-Mirá, yo tengo una vida bastante normal y trato de llevarla adelante construyendo. Te repito, si yo me plantara en un lugar de "víctima", entre comillas, de sufrimiento y todo eso, hubiera sido imposible ya desde hace mucho tiempo.

-¿Y hacia afuera de vos?

-Por otro lado, no sé, están mis abuelos paternos, mi abuela materna, que era una de las Abuelas. Ver esa entereza, esa lucha, esa fuerza, dentro de la familia misma, era tener ejemplos ahí, muy a la mano, por suerte. Así que, nada, tengo cincuenta y un años y, como te digo, vivo normal. En fin, la otra parte será escrita. Ojalá que venga un poco más.

-Resulta llamativo, también, que prácticamente todas las reseñas sobre tu libro se refieren solo a la historia entre vos y los restos de tu padre, pero nadie menciona la otra parte de la otra historia, que es la relación con Martina. Y es importante porque ahí se juega otro partido.

-Es muy importante. Es totalmente importante. Sos el primero que me lo dice. Y es así, porque, en general, la cosa va por el lado de la cuestión de la memoria y todo eso. Pero, justamente, por el otro carril, va el presente del personaje, más que el pasado con la construcción del padre.

-Y es algo que no podés disociar.

-Tiene mucho que ver. Sigo sin querer espoilear, pero ahí, a partir de la recuperación de los restos y de cómo él ve a ese padre por primera vez en forma de esqueleto, se dispara una situación de mucho conflicto. Totalmente una va de la mano de la otra, esas dos puntas van juntas.

-Es que, en este punto, la cosa va más allá de lo afectivo, de la relación de pareja. Se ponen sobre el tapete cuestiones como un embarazo no deseado, un posible aborto, la negación bastante convencida de la paternidad, etcétera. Son, en definitiva, preguntas profundas porque ahí también se juegan la vida y la muerte.

-Totalmente. Esto lo desculé después de mucha terapia. Al haber visto lo que vimos, nosotros, los hijos, tenemos inconscientemente mucho de esa cuestión de que las parejas terminan mal. Nuestros padres terminaron mal. Terminó todo en muerte. Entonces, a partir de ahí, hay un acercamiento a una posible voluntad de no ser padre.

-Las puertas se cierran.

-Cuando ve al padre de esa forma, al esqueleto de su padre, dice: no, esto no es para mí.

-Hay otra pregunta reveladora en materia afectiva que desliza el relato: ¿cómo podría afirmarse uno en una relación de pareja sin disolverse en el otro?

-No sé. Es un mundo aparte, el de las parejas y el amor, sobre todo. Para mí es algo completamente inabarcable.

-¿Cómo te ha ido?

-En mi vida personal, siempre me costó. Y me sigue costando. Pero, bueno, qué se le va a hacer. Es con lo que uno arrastra, con lo que uno puede. Así se va construyendo.

-Otro detalle lateral para destacar. Contás que tu viejo amaba los perros y vos también sos fanático de ellos. Es más, hay toda una pequeña anécdota en el libro en torno a un perro flaco al que el protagonista se empeña en alimentar. Dice mucho.

-Él viene de un enojo muy grande, capítulo tras capítulo. Y sigue enojado. Lo enoja todo. Entonces, como le gustan tanto los perros, cuando ve una situación complicada, tal vez me excedí en el lenguaje. Pero, sí, lo agarra un enojo de querer matar a todo el mundo.

-Sí, se saca.

-En fin, estaba enojado, qué se le va a hacer.

-Otro enojo es respecto de la vida de los escritores en estos tiempos. Decís: "No había que leer, solo había que tener más seguidores y listo. La era digital. Un asco. Ahora había autores, más que libros. Las redes lo habían cambiado todo". ¿Cómo es tu realidad? Porque vos no estás en las redes.

Fernando Oesterheld no tiene redes sociales. Foto: Radio Provincia AM

-(Ríe) No, yo no estoy. Es verdad, es verdad. Ahora, como hay una exigencia de la época, a veces me preguntan: che, ¿vos no tenés un Instagram, algo para etiquetarte, así colgamos esto?

-¡Y nada!

-Es que, ¿viste?, para mí, los libros hacen su propio camino. Si yo tengo que estarle encima todo el tiempo, promocionándolo, me parece que está un poquito desvirtuado. En fin, es lo que se hace y es la que toca hoy. Y no sé, tal vez lo empiece a hacer.

-De mala gana.

-En todo este último tiempo, en estos años de la escritura de libros, me parecía que, si yo apostaba a hacer algo que medianamente estuviera bueno, iba a sobrevivir sin que le esté atrás todo el tiempo. Tal vez estoy equivocado.

-Pregunta final. Vos reconstruiste, en la imaginación, el cuerpo de tu viejo a partir de los huesos recuperados. Reconstruís toda una historia. ¿Y de vos, qué? ¿Te reconstruiste también o te deconstruiste, como decís al principio de esta charla? ¿Quedaste mejor o peor después de esto?

-Ahora me siento parte de algo que efectivamente existió. Porque esa es un poco la cuestión con los desaparecidos. Es como yo digo ahí: el desaparecido está disuelto en el aire, como que nunca existió; lo deshumanizaron, lo mataron; desaparecieron todo su ser. Y con voluntad, ¿no?, porque fue la decisión de los militares.

-¿Entonces?

-Ahora, saber que efectivamente lo tengo, para mí es completamente un proceso de apertura. Buenísimo. Y siempre repito: ojalá que encontremos, no solo a mi familia, sino al resto de las familias, a los chicos que faltan, a los nietos.

-La aspiración que nunca se extingue.

-A ver si se da vuelta la cosa, porque la verdad es que cada vez nos hacemos más grandes, el tiempo pasa, sobre todo, en este momento, en que la apuesta es completamente al negacionismo.

-Algo que, a ustedes, sin embargo, no los disuade.

-Hay que estar ahí, siempre al pie del cañón, luchando. Ya vendrá un tiempo mejor y ojalá podamos recuperar todo lo que falte.