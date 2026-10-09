A un año del Mundial de Rugby Los Pumas suman al staff a Mario Ledesma y a un entrenador inglés de primer nivel

Sobre su regreso al seleccionado, Mario Ledesma comentó: “Estoy honrado y muy agradecido por la oportunidad de volver a trabajar con Los Pumas. Tengo muchas ganas de que nos juntemos y de empezar a trabajar con los jugadores y con el staff”.

Por su parte, Shaun Edwards expresó: “Estoy encantado de unirme a Felipe Contepomi, a su cuerpo técnico y al equipo argentino a fines de este mes y hasta el Mundial del año próximo en Australia. Siempre admiré la habilidad y la calidad de los jugadores argentinos, y espero aportar al equipo parte de mi experiencia internacional durante el próximo año”.

Mario Ledesma vuelve a Los Pumas

Jugó en Curupaytí, su club, hasta 2001, vistió la camiseta de Los Pumas en 84 partidos entre 1996 y 2011 y disputó 4 mundiales (1999, 2003, 2007 y 2011), con el tercer puesto de 2007 como punto más alto.

Ledesma jugó 15 años en Los Pumas y luego fue head coach.

En Francia jugó en Narbonne (2001-2003), Castres (2003-2005) y Clermont (2005-2011), con el cual ganó la Challenge Cup en su primer año y el Top 14 en 2010.

Comenzó su carrera como entrenador en el Stade Français (2011-2012), donde fue asistente de Michael Cheika. Luego pasó por Montpellier (2012-2014), también como asistente, acompañando a Fabien Galthié, y en 2014 volvió a trabajar con Cheika en Waratahs, para luego acompañarlo al seleccionado de Australia como entrenador de forwards, cargo que ocupó hasta 2017 y con el que alcanzó la final del Mundial 2015.

En 2017 asumió como entrenador de Jaguares y en 2018 pasó a dirigir a Los Pumas, cargo que ocupó hasta febrero de 2022.

Shaun Edwards, un inglés para Los Pumas

Shaun Edwards nació en Wigan, Inglaterra, y es considerado el entrenador más exitoso en la historia del Seis Naciones, con 7 títulos y luego de estar los últimos 7 años como entrenador de defensa de Francia (2019-2026), con la que ganó 3 veces el Seis Naciones (2022, 2025 y 2026), el Grand Slam de 2022 y alcanzó el puesto número 1 del ranking mundial.

Edwards es inglés pero sobresalió en Gales y Francia.

Antes, entre 2008 y 2019, fue entrenador de defensa de Gales, seleccionado con el cual logró cuatro títulos del Seis Naciones (2008, 2012, 2013 y 2019), tres de ellos con Grand Slam (2008, 2012 y 2019) y con el que también llegó al número 1 del mundo en 2019.

Como head coach de Wasps (2002-2011) conquistó dos Champions Cup (2004 y 2007), una Challenge Cup (2003), cuatro ligas inglesas (2003, 2004, 2005 y 2008) y el Anglo-Welsh Trophy (2006).

Como jugador se desempeñó en Wigan Warriors, equipo inglés de rugby league, entre 1983 y 1997, lo que lo convirtió en el jugador más ganador del hemisferio norte con 37 títulos.