Boca no afloja y Arruabarrena va con todo por la Tabla Anual ante Independiente

En la evaluación, los titulares no mostraron considerables signos de cansancio tras el partido ante Vasco Da Gama por lo que el equipo se movería tal y como lo viene haciendo en los últimos compromisos. Por supuesto, preservando al futbolista más importante de Boca, el capitán Leandro Paredes, quien arrastra un desgarro desde el partido frente a Instituto (fecha 12).

El objetivo en el Xeneize es consolidarse en la cima de la Tabla Anual donde Boca suma 54 puntos y comparte el liderazgo con Argentinos Juniors, que aparece por debajo por diferencia de gol. Más abajo, se acomoda Rosario Central con 53 unidades, al igual que Independiente Rivadavia pero con menos diferencia de gol.

La pelea está que arde a solo tres fechas del final de la fase regular del Torneo Clausura, la cual define al Campeón de la Liga 2026 y a los clasificados a las copas internacionales.

Lautaro Blanco descansaría en Boca ante Independiente de Avellaneda.

Ante Independiente, el DT de Boca podría utilizar -en su mayoría - a los mismos futbolistas que vienen de ganarle a Vasco Da Gama en Brasil, pero con pequeñas modificaciones. Los que descansarían ante el Rojo serían únicamente Lautaro Blanco, dado que ha jugado todos los partidos con la camiseta azul y oro, y Milton Delgado; a ellos se suma la duda en el sector izquierdo donde podría jugar Alan Velasco en lugar de Leonel Flores. El resto sería igual que en el compromiso ante el elenco brasileño.

El probable once de Boca para enfrentar a Independiente de Avellaneda por el Clausura

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco.