La regla de oro en la Antártida: ¿por qué nadie puede pisar el hielo sin lavarse las botas?

La Antártida es el continente más austral, ubicado en el sur del planeta Tierra. Esta porción de suelo se encuentra rodeada del océano Antártico y tiene una superficie aproximada de unos 14 millones de kilómetros cuadrados. La ciencia ha explotado y continúa explotando todo lo que compone a este continente.
Las visitas que llegan por motivos científicos o razones técnicas, antes de pisar el suelo antártico, tienen que seguir una serie de instrucciones. Existe no solo uno, sino varios protocolos de bioseguridad que se deben respetar para ingresar en las diversas bases de investigación.
Un protocolo importante y poco conocido para quienes no han viajado al continente se relaciona con las botas o el calzado en general: toda persona que ingrese a la Antártida o que se retire de ella debe realizar una limpieza profunda y exhaustiva de su calzado.
¿Por qué hay que limpiarse las botas al llegar a la Antártida?
El continente ubicado en el hemisferio sur del planeta es uno de los entornos más aislados y puros. Existen regulaciones internacionales y acuerdos estratégicos entre los países que conforman el Tratado Antártico.
La Antártida se utiliza exclusivamente con fines pacíficos y para investigación científica; toda actividad militar está prohibida. Todo protocolo está pensado para proteger la biodiversidad del territorio, fauna, vegetación y control de especies invasoras.
Cuando un visitante llega a la Antártida, debe limpiar y desinfectar sus botas o calzado antes de pisar el suelo. Este protocolo sirve para evitar la introducción accidental de especies no nativas o patógenos externos que pueden modificar el ecosistema.
En las suelas de las botas, en las costuras y pliegues se pueden transportar semillas, esporas, tierra, insectos u otros organismos de otros continentes sin siquiera saberlo. Si esas esporas os semillas caen en el suelo de la Antártida, podrían posperar y competir con la flora local.
De igual modo, si las suelas de las botas portan algún virus o bacteria ajena al continente, se puede introducir accidentalmente al continente y ocasionar enfermedades en la fauna. Esto podría generar mortalidad masiva de colonias locales.
Las botas no solo se desinfectan al llegar a la antardita desde puertos de otros continentes, por ejemplo, desde Usuhuaia. El lavado se realiza incluso cuando se cambia de sitio de desembarco dentro de la propia Antártida. Existen estaciones de lavado y desinfección antes de cada descanso.
Datos interesantes sobre la Antártida
- La Antártida es el continente más frío, seco y ventoso de la Tierra. Es un desierto polar, con pocas precipitaciones anuales, formado por una enorme cantidad de hielo.
- La temperatura más baja registrada en la superficie de la Tierra se midió en la Estación Vostik en 1983, siendo de -89,2 °C.
- La Antártida almacena entre el 60% y el 90% del agua dulce del planeta.
En pocas palabras
- Protocolo antártico: La Antártida exige limpieza de calzado para evitar introducir especies o patógenos no nativos.
- Protección del ecosistema: El lavado de botas previene la contaminación del frágil ambiente antártico y la fauna local.
- Extensión del lavado: La desinfección de calzado se aplica al ingresar, retirarse y al cambiar de sitio dentro del continente.