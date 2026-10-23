La regla de oro en la Antártida: ¿por qué nadie puede pisar el hielo sin lavarse las botas?

¿Por qué hay que limpiarse las botas al llegar a la Antártida?

El continente ubicado en el hemisferio sur del planeta es uno de los entornos más aislados y puros. Existen regulaciones internacionales y acuerdos estratégicos entre los países que conforman el Tratado Antártico.

La Antártida se utiliza exclusivamente con fines pacíficos y para investigación científica; toda actividad militar está prohibida. Todo protocolo está pensado para proteger la biodiversidad del territorio, fauna, vegetación y control de especies invasoras.

Cuando un visitante llega a la Antártida, debe limpiar y desinfectar sus botas o calzado antes de pisar el suelo. Este protocolo sirve para evitar la introducción accidental de especies no nativas o patógenos externos que pueden modificar el ecosistema.

El lavado del calzado es imprescindible para proteger la biodiversidad local.

En las suelas de las botas, en las costuras y pliegues se pueden transportar semillas, esporas, tierra, insectos u otros organismos de otros continentes sin siquiera saberlo. Si esas esporas os semillas caen en el suelo de la Antártida, podrían posperar y competir con la flora local.

De igual modo, si las suelas de las botas portan algún virus o bacteria ajena al continente, se puede introducir accidentalmente al continente y ocasionar enfermedades en la fauna. Esto podría generar mortalidad masiva de colonias locales.

Las botas no solo se desinfectan al llegar a la antardita desde puertos de otros continentes, por ejemplo, desde Usuhuaia. El lavado se realiza incluso cuando se cambia de sitio de desembarco dentro de la propia Antártida. Existen estaciones de lavado y desinfección antes de cada descanso.

Datos interesantes sobre la Antártida

Un continente lleno de datos, historia y curiosidades.