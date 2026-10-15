Buscan 5 trabajadores para vivir en la Antártida y no paran de recibir solicitudes por las buenas condiciones

Trabajar rodeado de pingüinos, vivir en uno de los lugares más remotos del planeta y pasar meses sin las comodidades básicas de una casa. Aunque parece una experiencia extrema en la Antártida, es una oportunidad trabajo real que despierta el interés de miles de personas.
La búsqueda se desarrolla en Port Lockroy, una antigua base británica ubicada en la isla Goudier, en la península antártica. Allí funciona una pequeña oficina postal, un museo y una tienda de recuerdos que reciben a los visitantes que llegan a esta región helada.
Cómo es trabajar en una isla de la Antártida
El puesto de trabajo llamó la atención en convocatorias anteriores por la cantidad de personas interesadas. En 2022, el organismo encargado del lugar, el United Kingdom Antarctic Heritage Trust (UKAHT), recibió alrededor de 6.000 expresiones de interés y 4.000 solicitudes de empleo para cubrir los puestos de la temporada.
Los contratos de temporada suelen extenderse durante unos cinco meses, aproximadamente entre noviembre y marzo. Durante ese período, los trabajadores se encargan de mantener el funcionamiento de la base, atender a los visitantes, gestionar la tienda y la oficina postal, y colaborar con el seguimiento de la fauna local, incluidos los pingüinos.
Qué ofrece la oportunidad laboral
La convocatoria 2026-2027 ofreció salarios de 1.449 a 2.096 libras esterlinas mensuales, según las responsabilidades, con viajes de trabajo, alojamiento, alimentación y ropa polar cubiertos durante la misión. La estancia en la Antártida dura aproximadamente cinco meses.
A esto se suma la posibilidad de trabajar en un sitio histórico que recibe hasta 10.000 visitantes por temporada, atender la oficina postal más austral del mundo y participar en el seguimiento de una colonia de más de 1.000 pingüinos papúa.
Sin embargo, no se trata de una experiencia turística ni de unas vacaciones pagadas. Los trabajadores deben cumplir sus responsabilidades diarias en un lugar remoto, con recursos limitados y escasas posibilidades de privacidad.
Pero la experiencia tiene condiciones muy diferentes a las de un empleo convencional. En Port Lockroy no hay agua corriente ni instalaciones para ducharse. El agua se consigue mediante suministros transportados hasta la isla y las posibilidades de tomar una ducha dependen de las visitas de los barcos. Cuando el mal tiempo impide que lleguen embarcaciones, pueden pasar hasta dos semanas sin esa posibilidad.
En pocas palabras
- Búsqueda laboral: Se buscan 5 personas para trabajar en la Antártida en una oficina postal y museo.
- Condiciones: Ofrecen salarios de hasta £2.096, alojamiento, comida y viaje cubiertos, pero con comodidades limitadas.
- Alta demanda: La oportunidad atrajo miles de solicitudes en convocatorias anteriores por su singularidad.