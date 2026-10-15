Buscan 5 trabajadores para vivir en la Antártida y no paran de recibir solicitudes por las buenas condiciones

Los contratos de temporada suelen extenderse durante unos cinco meses, aproximadamente entre noviembre y marzo. Durante ese período, los trabajadores se encargan de mantener el funcionamiento de la base, atender a los visitantes, gestionar la tienda y la oficina postal, y colaborar con el seguimiento de la fauna local, incluidos los pingüinos.

Qué ofrece la oportunidad laboral

La convocatoria 2026-2027 ofreció salarios de 1.449 a 2.096 libras esterlinas mensuales, según las responsabilidades, con viajes de trabajo, alojamiento, alimentación y ropa polar cubiertos durante la misión. La estancia en la Antártida dura aproximadamente cinco meses.

A esto se suma la posibilidad de trabajar en un sitio histórico que recibe hasta 10.000 visitantes por temporada, atender la oficina postal más austral del mundo y participar en el seguimiento de una colonia de más de 1.000 pingüinos papúa.

Sin embargo, no se trata de una experiencia turística ni de unas vacaciones pagadas. Los trabajadores deben cumplir sus responsabilidades diarias en un lugar remoto, con recursos limitados y escasas posibilidades de privacidad.

Pero la experiencia tiene condiciones muy diferentes a las de un empleo convencional. En Port Lockroy no hay agua corriente ni instalaciones para ducharse. El agua se consigue mediante suministros transportados hasta la isla y las posibilidades de tomar una ducha dependen de las visitas de los barcos. Cuando el mal tiempo impide que lleguen embarcaciones, pueden pasar hasta dos semanas sin esa posibilidad.