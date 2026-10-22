Gastaron 6,37 millones en liberar 3.700 aves y la especie alcanzó un récord que no lograba desde hacía 20 años

España recuperó más de 3.600 hectáreas de humedales y consiguió que la población reproductora de aves de cerceta pardilla casi se cuadruplicara desde 2021. El avance llegó tras cinco años de actuaciones para restaurar su hábitat, mejorar las condiciones de cría y reforzar las poblaciones silvestres. El proyecto concluyó en marzo de 2026 con los mejores registros de reproducción de esta especie en dos décadas.
La cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) es un pequeño pato que depende de los humedales para alimentarse, refugiarse y reproducirse. La degradación de estos ecosistemas, la sequía y la presión humana han contribuido a su declive. En España, esta especie está catalogada en peligro crítico de extinción.
Liberaron más de 3.700 aves en peligro crítico y recuperaron 3.600 hectáreas
En 2025, los equipos contabilizaron 172 hembras reproductoras y 1.427 pollos en libertad, las cifras más altas de los últimos 20 años. Respecto a 2024, el número de hembras aumentó un 32 % y el de pollos creció un 77 %. Estos datos reflejan la evolución de la población reproductora y el éxito de la cría en libertad.
También se identificaron nuevas zonas de reproducción. Nueve en Andalucía y cuatro en la Comunitat Valenciana. En la Región de Murcia, esta especie volvió a criar en dos humedales después de 15 años sin hacerlo allí. Con un presupuesto de 6,37 millones de euros, el proyecto combinó la restauración de los humedales con acuerdos de conservación y actividades educativas.
La iniciativa demuestra que recuperar estos ecosistemas es fundamental para proteger a las aves amenazadas y favorecer la supervivencia de los animales que dependen de ellos.
Cómo recuperaron los humedales para salvar a esta ave
El proyecto LIFE Cerceta Pardilla, coordinado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, concentró sus actuaciones en Andalucía, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.
Los trabajos incluyeron
- La gestión del agua, el control de la vegetación y la creación de zonas inundables. También se adquirieron terrenos estratégicos, como fincas del Parque Natural de El Hondo, en Alicante, para recuperar espacios adecuados para la fauna.
- Una de las medidas más llamativas fue utilizar vacas de raza marismeña equipadas con collares GPS. El pastoreo controlado ayudó a gestionar el carrizal y abrir espacios inundados, mejorando las condiciones para que la cerceta pardilla pudiera alimentarse y criar.
- El proyecto también permitió liberar 3.769 aves criadas en cautividad en España y en enclaves estratégicos de Italia y Portugal. Además, se instalaron estructuras de aclimatación y cajas nido para favorecer su adaptación al medio natural.
En pocas palabras
- Restauración de humedales: Proyecto en España recuperó 3.600 hectáreas y salvó a la cerceta pardilla.
- Récord de cría: Se liberaron 3.700 aves y la población reproductora alcanzó máximos en 20 años.
- Inversión y métodos: 6,37 millones de euros destinados a la conservación y uso de pastoreo controlado.