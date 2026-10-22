Gastaron 6,37 millones en liberar 3.700 aves y la especie alcanzó un récord que no lograba desde hacía 20 años

La cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) es un pequeño pato que depende de los humedales para alimentarse, refugiarse y reproducirse. La degradación de estos ecosistemas, la sequía y la presión humana han contribuido a su declive. En España, esta especie está catalogada en peligro crítico de extinción.

Liberaron más de 3.700 aves en peligro crítico y recuperaron 3.600 hectáreas

En 2025, los equipos contabilizaron 172 hembras reproductoras y 1.427 pollos en libertad, las cifras más altas de los últimos 20 años. Respecto a 2024, el número de hembras aumentó un 32 % y el de pollos creció un 77 %. Estos datos reflejan la evolución de la población reproductora y el éxito de la cría en libertad.