En 1958, China lanzó una campaña contra unas aves y terminó creando una de las mayores crisis ecológicas de la historia
La campaña de exterminio de gorriones en China, iniciada en 1958, causó una reacción ecológica que perjudicó la producción agrícola que se pretendía proteger.
Si estas aves desaparecían, quedaría más comida para la población. Sin embargo, la medida desencadenó una reacción ecológica que terminó perjudicando precisamente aquello que pretendía proteger.
¿Por qué China lanzó una campaña contra aves?
La iniciativa formaba parte de la llamada campaña de las Cuatro Plagas, que también señalaba a las ratas, las moscas y los mosquitos. En plena transformación económica de China, las autoridades movilizaron a la población para acabar con estos animales. En ciudades y pueblos, miles de personas golpeaban ollas y sartenes, destruían nidos e impedían que los pájaros descansaran, hasta agotarlos. También se recurrió a venenos y otras formas de exterminio.
El problema era que los gorriones no solo comían semillas. Durante la época de cría, estas aves también alimentan a sus polluelos con insectos, algunos de ellos perjudiciales para la agricultura. Su desaparición eliminó una parte importante del control natural de determinadas plagas.
La insólita guerra de China contra los gorriones y sus desastrosas consecuencias
Con menos aves para alimentarse de ellos, las poblaciones de insectos pudieron aumentar y causar daños en los cultivos. La campaña había reducido una especie considerada perjudicial sin tener suficientemente en cuenta la función que desempeñaba dentro del ecosistema agrícola.
Las consecuencias coincidieron con la Gran Hambruna china, que se prolongó entre 1959 y 1961, durante el Gran Salto Adelante. La crisis tuvo múltiples causas, entre ellas políticas agrícolas desastrosas, problemas en la organización de la producción y condiciones meteorológicas adversas. La persecución de los gorriones no explica por sí sola la catástrofe, pero las investigaciones recientes indican que contribuyó a agravarla.
Un estudio publicado en 2025 por investigadores vinculados a la Universidad de Chicago y al National Bureau of Economic Research analizó datos históricos de producción agrícola y mortalidad. Sus resultados apuntan a que, tras la campaña, las zonas más adecuadas para albergar gorriones sufrieron caídas adicionales del 5,3 % en la producción de arroz y del 8,7 % en la de trigo, en comparación con las zonas menos favorables para estas aves. El trabajo estima que la campaña pudo contribuir a cerca de dos millones de muertes adicionales durante la hambruna.
En 1960, las autoridades dejaron de incluir a los gorriones entre los objetivos de exterminio y los sustituyeron por chinches en la lista oficial de plagas.
En pocas palabras
- Guerra a los gorriones: En 1958, China eliminó millones de gorriones, creyendo que perjudicaban las cosechas.
- Consecuencia ecológica: La ausencia de gorriones, que comían insectos, provocó un aumento de plagas y dañó cultivos.
- Impacto en hambruna: Se estima que esta campaña contribuyó a cerca de dos millones de muertes adicionales durante la Gran Hambruna china.