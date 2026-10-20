En 1958, China lanzó una campaña contra unas aves y terminó creando una de las mayores crisis ecológicas de la historia

El problema era que los gorriones no solo comían semillas. Durante la época de cría, estas aves también alimentan a sus polluelos con insectos, algunos de ellos perjudiciales para la agricultura. Su desaparición eliminó una parte importante del control natural de determinadas plagas.

La insólita guerra de China contra los gorriones y sus desastrosas consecuencias

Con menos aves para alimentarse de ellos, las poblaciones de insectos pudieron aumentar y causar daños en los cultivos. La campaña había reducido una especie considerada perjudicial sin tener suficientemente en cuenta la función que desempeñaba dentro del ecosistema agrícola.

Las consecuencias coincidieron con la Gran Hambruna china, que se prolongó entre 1959 y 1961, durante el Gran Salto Adelante. La crisis tuvo múltiples causas, entre ellas políticas agrícolas desastrosas, problemas en la organización de la producción y condiciones meteorológicas adversas. La persecución de los gorriones no explica por sí sola la catástrofe, pero las investigaciones recientes indican que contribuyó a agravarla.

Un estudio publicado en 2025 por investigadores vinculados a la Universidad de Chicago y al National Bureau of Economic Research analizó datos históricos de producción agrícola y mortalidad. Sus resultados apuntan a que, tras la campaña, las zonas más adecuadas para albergar gorriones sufrieron caídas adicionales del 5,3 % en la producción de arroz y del 8,7 % en la de trigo, en comparación con las zonas menos favorables para estas aves. El trabajo estima que la campaña pudo contribuir a cerca de dos millones de muertes adicionales durante la hambruna.

En 1960, las autoridades dejaron de incluir a los gorriones entre los objetivos de exterminio y los sustituyeron por chinches en la lista oficial de plagas.