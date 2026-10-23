Video: conmoción en Catamarca por un caso de bullying extremo y la difusión de material íntimo de una alumna

En su testimonio, la estudiante admitió haber disfrutado del sufrimiento de la víctima, quien sufrió una crisis nerviosa tras los ataques: “Nos dijeron que le acababa de dar un brote psicótico, se estaba metiendo los dedos en los ojos y se estaba arrancando los pelos. Yo estaba tentada, yo lo estaba disfrutando”, expresó en la filmación. Asimismo, reconoció que el hostigamiento era sistemático y continuaba en el ámbito escolar en Catamarca.

CASO DE BULLYING CONMUEVE A CATAMARCA: adolescentes disfrutan torturando a una compañera. Y lo cuentan.



Una estudiante publicó un video contando cómo le hicieron bullying a una compañera durante el viaje de egresados en Bariloche y la chica terminó con un brote psicótico:… pic.twitter.com/qcAdqQ4JgK — Claudio Savoia (@claudiosavoia) October 23, 2026

La respuesta del colegio y los reclamos de la familia

Ante la repercusión del caso, el Colegio Privado Pía Didoménico (nivel secundario) emitió un comunicado oficial en el que afirmó haber actuado con celeridad desde que tomó conocimiento de lo sucedido, poniendo las actuaciones a disposición del Ministerio de Educación y Trabajo de la provincia para garantizar un entorno seguro y resguardar la trayectoria escolar de los involucrados.

Sin embargo, el accionar de la institución fue cuestionado por la comunidad y por la familia de la víctima. Según trascendió, la adolescente afectada envió una carta abierta señalando que docentes del establecimiento tenían conocimiento previo del conflicto y habrían hecho menciones al video filtrado dentro del aula antes del viaje.

La investigación judicial

La Justicia de Catamarca avanzó en dos líneas de investigación:

Producción y difusión de material íntimo: el fiscal penal juvenil Guillermo Narváez imputó a tres adolescentes por la filtración de las imágenes. Aunque las defensas de los acusados presentaron recursos de nulidad, la Justicia de Control de Garantías ratificó la medida, fallo que actualmente se encuentra apelado.

el fiscal penal juvenil Guillermo Narváez imputó a tres adolescentes por la filtración de las imágenes. Aunque las defensas de los acusados presentaron recursos de nulidad, la Justicia de Control de Garantías ratificó la medida, fallo que actualmente se encuentra apelado. Hostigamiento y daño psicológico: la fiscal Paola González Pinto encabeza una segunda causa enfocada en el acoso sistemático, con el objetivo de determinar las responsabilidades penales y evaluar el alcance del daño psicológico causado a la víctima.

En tanto, los padres de la joven agredida confirmaron que continuarán las acciones legales y que radicarán una nueva denuncia penal contra la autora de la grabación viral.

Las explicaciones del colegio

La postura del colegio y el malestar social

El Colegio Privado Pía Didoménico Nivel Secundario difundió un comunicado en el que aseguró que actuó con responsabilidad y celeridad desde el momento en que tomó conocimiento de los hechos, tras lo cual puso la situación a disposición del Ministerio de Educación y Trabajo.

“Se continuará trabajando conjuntamente con los organismos correspondientes para favorecer un entorno educativo seguro y respetuoso, resguardar a quienes pudieran verse afectados y garantizar la continuidad de las trayectorias escolares”, agregaron en el texto difundido.

Sin embargo, según el medio local El Esquiú, el accionar institucional generó malestar en la sociedad catamarqueña, ya que la propia alumna damnificada habría contado, en una carta enviada a los medios, que los profesores mencionaron la filmación en reiteradas oportunidades dentro del aula, por lo que tenían conocimiento de la situación.