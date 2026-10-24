El gran mensaje de Julián Álvarez para los hinchas del Atlético de Madrid tras marcar ante Deportivo La Coruña

"Además por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años. Estas últimas semanas también han sido muy generosos, eso lo valoro mucho", siguió diciendo el ex River Plate.

"Ahora tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando en mi rendimiento junto a todo el equipo, al que también le quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo. Tenemos que trabajar que tenemos muchas cosas por delante con el equipo", cerró el jugador de 26 años.

Para Álvarez el gol significa su recuperación luego del malestar que habia generado entre la afición su deseo de ser transferido a Barcelona en el último mercado de pases, antes del comienzo de la temporada. Le costó superar esa situación, ya que no podía volver al gol.

La Araña venía de marcar entre semana en el empate 1 a 1 con el Stuttgart alemán, por la UEFA Champions League.