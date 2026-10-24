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Rompió el silencio

El gran mensaje de Julián Álvarez para los hinchas del Atlético de Madrid tras marcar ante Deportivo La Coruña

Julián Álvarez anotó en el triunfo del Atlético de Madrid sobre Deportivo La Coruña, de local, por la fecha 10 de la Liga española

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Julián Álvarez volvió a anotar para el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez volvió a anotar para el Atlético de Madrid.

El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez marcó este sábado en el triunfo por 1 a 0 del Atlético de Madrid sobre Deportivo La Coruña, de local, por la fecha 10 de la Liga española. La Araña les pidió disculpas a los hinchas colchonerios por sus dichos durante el Mundial 2026, cuando manifestó su deseo de irse al Barcelona.

Atlético Madrid quedó en el segundo puesto de LaLiga de España. Este domingo la jornada tendrá el cruce Barcelona-Real Madrid.

La Araña marcó un gol y les pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid.

La Araña marcó un gol y les pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid.

Qué dijo Julián Álvarez tras marcar un gol en el Atlético de Madrid

Álvarez le dio una nota a Movistar tras el partido y dijo: "Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como el momento y, sobre todo, porque entiendo el enojo de la gente. Yo también como hincha me hubiera enojado y además por cómo me han bancado y apoyado siempre durante estos años".

"Además por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años. Estas últimas semanas también han sido muy generosos, eso lo valoro mucho", siguió diciendo el ex River Plate.

"Ahora tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando en mi rendimiento junto a todo el equipo, al que también le quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo. Tenemos que trabajar que tenemos muchas cosas por delante con el equipo", cerró el jugador de 26 años.

Para Álvarez el gol significa su recuperación luego del malestar que habia generado entre la afición su deseo de ser transferido a Barcelona en el último mercado de pases, antes del comienzo de la temporada. Le costó superar esa situación, ya que no podía volver al gol.

La Araña venía de marcar entre semana en el empate 1 a 1 con el Stuttgart alemán, por la UEFA Champions League.

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