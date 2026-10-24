La Ciudad y Uber firmaron un convenio para sumar a sus socios a Ojos en Alerta

“La presencia de conductores y repartidores de Uber en distintos puntos de la Ciudad, a lo largo de toda la jornada, representa una oportunidad para fortalecer la prevención y ampliar la capacidad de alerta ante situaciones sospechosas o emergencias. Con Ojos en Alerta buscamos que cada vez más personas puedan colaborar, de manera responsable y solidaria, con el cuidado de los demás”, manifestó Ulpiano Suarez.

Mientras que Juan Martín Cappellini, señaló: “La seguridad es una prioridad para Uber. Los conductores y repartidores recorren todos los días las calles de Mendoza y son parte de la vida cotidiana de la ciudad. Con esta iniciativa, queremos acercarles una nueva herramienta para que, quienes así lo deseen, puedan contribuir a la seguridad de su comunidad. Creemos en el valor de la colaboración público-privada para impulsar este tipo de iniciativas. Es nuestro primer acuerdo de estas características en Argentina y un paso más en nuestro compromiso de contribuir con las autoridades para tener ciudades más seguras”.

Para incorporarse al programa, los interesados deberán participar de una sesión informativa de aproximadamente 30 minutos y completar el formulario de inscripción. Una vez finalizado ese proceso, recibirán acceso al canal de Ojos en Alerta y podrán retirar, si lo desean, un sticker identificatorio para colocar en sus vehículos.

A través de esta herramienta, quienes se encuentren registrados podrán reportar situaciones detectadas durante sus recorridos cotidianos, mientras que el Centro de Operaciones recibirá las alertas y coordinará las respuestas correspondientes.

El convenio también contempla el intercambio de experiencias y la cooperación institucional en el marco del Programa de Participación Vecinal para la Prevención, creado por el municipio para generar espacios de diálogo con vecinos, comerciantes y organizaciones de la sociedad civil. Estos encuentros permiten relevar situaciones concretas de cada zona, compartir buenas prácticas y aportar información que contribuya a planificar las acciones preventivas.

En este esquema, la colaboración de Uber se centra en la difusión de la herramienta y en facilitar que sus conductores conozcan el programa, mientras que la coordinación de las respuestas y las funciones de seguridad continúan bajo responsabilidad de las autoridades competentes.