Pese a su mal momento futbolístico, Julián Álvarez se metió en un selecto top 5 en la Champions League

No obstante, el campeón del mundo logró marcar en la Champions League frente al Stuttgart en el empate 1 a 1 correspondiente a la fecha 3, un tanto que no solo le sirvió para cortar la racha, sino también para ingresar en el top 5 de un ranking exclusivo en el que lucha cabeza a cabeza con otros artilleros argentinos.

El 5 de octubre de 2022 Julián Álvarez convirtió su primer gol en Champions League con los colores del City.

Julián Álvarez se metió en un selecto top 5 en la Champions League

En la primera fecha del certamen continental más importante de Europa, el Atlético Madrid cayó 2 a 1 frente al Liverpool en Inglaterra; en la segunda jornada logró imponerse como local sobre el Manchester United, mientras que en la tercera rescató un empate contra el equipo alemán, con Julián Álvarez como autor del único gol del conjunto español.