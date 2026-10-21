Pese a su mal momento futbolístico, Julián Álvarez se metió en un selecto top 5 en la Champions League

De esta manera superó a Hernán Crespo, con quien compartía el quinto puesto de máximos goleadores argentinos en la Champions League con 25 tantos. Ahora quedó en solitario en el top 5 (con 26 tantos) y con intenciones de seguir sumando, aunque para llegar a la cima de la tabla aún le queda un largo trecho: necesitaría convertir 100 goles más para alcanzar la cifra estratosférica de Lionel Messi (líder absoluto con 126).
Su próximo desafío es cercano porque en el cuarto puesto está Lautaro Martínez con 27 goles, a tan solo un gol de la Araña; el incoveniente es que el Toro está en actividad, mientras que Crespo se retiró en 2012.
Lionel Messi convirtió su primer gol en Champions League el 2 de noviembre de 2005; Julián Álvarez tenía 5 años.
El ranking de los máximos goleadores argentinos que tiene a Julián Álvarez en el top 5
- Lionel Messi: 129 goles en 163 partidos.
- Alfredo Di Stéfano: 49 (58).
- Sergio Aguero: 41 (79).
- Lautaro Martínez: 27 (68).
- Julián Álvarez: 26 (45).
- Hernán Crespo: 25 (65).
- Gonzalo Higuaín: 24 (83).
- Ángel Di María: 24 (116).
- Lisandro López: 19 (47).
- Julio Cruz: 19 (48).