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Pese a su mal momento futbolístico, Julián Álvarez se metió en un selecto top 5 en la Champions League

Aunque la cuota goleadora de Julián Álvarez está siendo irregular, el delantero no deja de escalar posiciones en un selecto ranking

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El primero y el último gol de Julián Álvarez: de la alegría a la furia.

El primero y el último gol de Julián Álvarez: de la alegría a la furia.

La última vez que Julián Álvarez se llenó la garganta de gol con la camiseta del Atlético de Madrid fue el 29 de abril; desde entonces pasaron 174 días, un lapso que para cualquier delantero resulta letal. Para colmo, no la está pasando bien en su equipo, ya que permanentemente es criticado tras expresar sus intenciones de ser transferido.

No obstante, el campeón del mundo logró marcar en la Champions League frente al Stuttgart en el empate 1 a 1 correspondiente a la fecha 3, un tanto que no solo le sirvió para cortar la racha, sino también para ingresar en el top 5 de un ranking exclusivo en el que lucha cabeza a cabeza con otros artilleros argentinos.

El 5 de octubre de 2022 Julián Álvarez convirtió su primer gol en Champions League con los colores del City.

El 5 de octubre de 2022 Julián Álvarez convirtió su primer gol en Champions League con los colores del City.

Julián Álvarez se metió en un selecto top 5 en la Champions League

En la primera fecha del certamen continental más importante de Europa, el Atlético Madrid cayó 2 a 1 frente al Liverpool en Inglaterra; en la segunda jornada logró imponerse como local sobre el Manchester United, mientras que en la tercera rescató un empate contra el equipo alemán, con Julián Álvarez como autor del único gol del conjunto español.

De esta manera superó a Hernán Crespo, con quien compartía el quinto puesto de máximos goleadores argentinos en la Champions League con 25 tantos. Ahora quedó en solitario en el top 5 (con 26 tantos) y con intenciones de seguir sumando, aunque para llegar a la cima de la tabla aún le queda un largo trecho: necesitaría convertir 100 goles más para alcanzar la cifra estratosférica de Lionel Messi (líder absoluto con 126).

Su próximo desafío es cercano porque en el cuarto puesto está Lautaro Martínez con 27 goles, a tan solo un gol de la Araña; el incoveniente es que el Toro está en actividad, mientras que Crespo se retiró en 2012.

Lionel Messi convirtió su primer gol en Champions League el 2 de noviembre de 2005; Julián Álvarez tenía 5 años.

Lionel Messi convirtió su primer gol en Champions League el 2 de noviembre de 2005; Julián Álvarez tenía 5 años.

El ranking de los máximos goleadores argentinos que tiene a Julián Álvarez en el top 5

  1. Lionel Messi: 129 goles en 163 partidos.
  2. Alfredo Di Stéfano: 49 (58).
  3. Sergio Aguero: 41 (79).
  4. Lautaro Martínez: 27 (68).
  5. Julián Álvarez: 26 (45).
  6. Hernán Crespo: 25 (65).
  7. Gonzalo Higuaín: 24 (83).
  8. Ángel Di María: 24 (116).
  9. Lisandro López: 19 (47).
  10. Julio Cruz: 19 (48).

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