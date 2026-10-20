La gran sequía que cortó Julián Álvarez: marcó en el empate de Atlético de Madrid con Stuttgart

La última conquista de Julián Álvarez había sido con la camiseta de la Selección argentina, en el amistoso ante Burkina Faso que el elenco dirigido por Lionel Scaloni ganó 7 a 0, el pasado 3 de octubre en el estadio Monumental.

Y la última vez que había anotado para un partido oficial también fue con el elenco nacional, en los cuartos de final del Mundial contra Suiza. Eso fue el 11 de julio y significó el 2 a 1 parcial que destrabó el partido, que luego se cerró con el gol de Lautaro Martínez.

Después la sequía goleadora en el Colchonero tuvo que ver más que nada con el bajón anímico que le produjo el enojo de los hinchas del club por su idea de irse al Barcelona, algo que finalmente no se concretó.

La Araña se sacó una mochila al marcar un gol.

El gol para Julián llegó en un momento clave debido a la difícil relación que está atravesando con los hinchas del Atlético de Madrid, ya que aún no se ha curadi esa herida y la sigue pasando mal en algunos momentos.