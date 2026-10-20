La gran sequía que cortó Julián Álvarez: marcó en el empate de Atlético de Madrid con Stuttgart

El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez cortó una larga sequía. La Araña marcó este martes en el empate 1 a 1 del Atlético de Madrid con el Stuttgart de Alemania, de visitante, por la cuarta fecha de la UEFA Champions League.
Julián Álvarez cortó una larga sequía. Marcó en el empate del Atlético de Madrid en el empate ante el Stuttgart de Alemania por la Champions League
El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez cortó una larga sequía. La Araña marcó este martes en el empate 1 a 1 del Atlético de Madrid con el Stuttgart de Alemania, de visitante, por la cuarta fecha de la UEFA Champions League.
En los últimos encuentros, el Cholo Simeone hacía alternar a Álvarez entre la titularidad y la suplencia. En el Atlético el campeón del mundo con la Selección argentina en Watar 2022 ya lleva anotados 50 goles y 20 asistencias en 114 partidos.
La última vez que el ex River había marcado para el Atlético de Madrid había sido el 29 de abril pasado también por Champions League, en las semifinales ante el Arsenal de Inglaterra. Fue un tiro penal cruzado, para marcar el 1 a 1.
La última conquista de Julián Álvarez había sido con la camiseta de la Selección argentina, en el amistoso ante Burkina Faso que el elenco dirigido por Lionel Scaloni ganó 7 a 0, el pasado 3 de octubre en el estadio Monumental.
Y la última vez que había anotado para un partido oficial también fue con el elenco nacional, en los cuartos de final del Mundial contra Suiza. Eso fue el 11 de julio y significó el 2 a 1 parcial que destrabó el partido, que luego se cerró con el gol de Lautaro Martínez.
Después la sequía goleadora en el Colchonero tuvo que ver más que nada con el bajón anímico que le produjo el enojo de los hinchas del club por su idea de irse al Barcelona, algo que finalmente no se concretó.
El gol para Julián llegó en un momento clave debido a la difícil relación que está atravesando con los hinchas del Atlético de Madrid, ya que aún no se ha curadi esa herida y la sigue pasando mal en algunos momentos.