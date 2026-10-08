Julián Álvarez sorprendió a propios y extraños con la decisión que tomó en las últimas horas. El delantero del Atlético de Madrid optó por cortar su vínculo con Fernando Hidalgo, su histórico representante. La determinación llegó luego del desgastante conflicto generado durante el último mercado de pases por su frustrada transferencia al Barcelona.
Julián Álvarez tomó una tajante decisión tras reincorporarse al Atlético de Madrid
Luego de participar de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, Julián Álvarez aterrizó en España y tomó una tajante decisión
El delantero, que viene de defender los colores de la Selección argentina en la fecha FIFA, había encendido las alarmas al manifestar públicamente su deseo de emigrar tras vencer a Austria en pleno Mundial 2026.
Aquella postura marcó un punto de quiebre absoluto con la dirigencia del Atlético de Madrid, desencadenando una feroz tensión que terminó teniendo como consecuencia la ruptura con su agente.
Julián Álvarez: tensión, cláusula millonaria y un cambio de rumbo
Las palabras de Julián Álvarez en plena Copa del Mundo cayeron como una bomba en la cúpula del Atlético de Madrid. Sin embargo, la dirigencia se mantuvo inflexible frente al interés del Barcelona y se aferró a la clausula de rescisión de 500 millones de euros.
Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, apuntó directamente contra el entorno del jugador al declarar en agosto que hubo personas encargadas de engañarlo y confundirlo.
Tras un mercado agitado y en medio de un clima tirante con los hinchas, el cordobés no se movió del Colchonero. Con la firme intención de dejar atrás la novela de su pase, recuperar su mejor versión en la cancha y encaminar su futuro profesional, el atacante de la Selección argentina definió que buscará un nuevo representante para encarar lo que viene.
Con la camiseta del Atlético de Madrid, Julián Álvarez suma 110 presentaciones oficiales. En ellos cosechó 49 goles, 18 asistencias, 7.689 minutos en cancha y ocho tarjetas amarillas.
En pocas palabras
- Julián Álvarez: Cortó su vínculo con su histórico representante tras un frustrado pase al Barcelona y tensiones con el Atlético de Madrid.
- Decisión clave: El delantero busca un nuevo agente para reencauzar su carrera profesional y dejar atrás un mercado de pases agitado.
- Contexto: La medida llega después de que el jugador expresara públicamente su deseo de emigrar durante el Mundial, generando un quiebre con la dirigencia del club.