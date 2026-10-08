Julián Álvarez tomó una tajante decisión tras reincorporarse al Atlético de Madrid

Julián Álvarez: tensión, cláusula millonaria y un cambio de rumbo

Las palabras de Julián Álvarez en plena Copa del Mundo cayeron como una bomba en la cúpula del Atlético de Madrid. Sin embargo, la dirigencia se mantuvo inflexible frente al interés del Barcelona y se aferró a la clausula de rescisión de 500 millones de euros.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, apuntó directamente contra el entorno del jugador al declarar en agosto que hubo personas encargadas de engañarlo y confundirlo.

El Araña decidió interrumpir su relación con su Fernando Hidalgo, su huistórico representante.

Tras un mercado agitado y en medio de un clima tirante con los hinchas, el cordobés no se movió del Colchonero. Con la firme intención de dejar atrás la novela de su pase, recuperar su mejor versión en la cancha y encaminar su futuro profesional, el atacante de la Selección argentina definió que buscará un nuevo representante para encarar lo que viene.

Con la camiseta del Atlético de Madrid, Julián Álvarez suma 110 presentaciones oficiales. En ellos cosechó 49 goles, 18 asistencias, 7.689 minutos en cancha y ocho tarjetas amarillas.