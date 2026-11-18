Julián Álvarez ingresó al Top 20 de goleadores de la Selección argentina

Con los dos tantos anotados en territorio cordobés, el delantero albiceleste alcanzó la línea de Norberto "Tucho" Méndez al llegar a 19 festejos en 64 encuentros disputados con la Selección Mayor, registro que representa una media de 0,28 goles por partido.

Ese salto estadístico dejó atrás a dos figuras históricas como Omar Corbatta (18 en 43 presentaciones) y Domingo Tarasconi (18 en 24), al tiempo que colocó al atacante nacido en Calchín a una sola conquista del pelotón de los 20 gritos.

En ese escalón conviven José Sanfilippo (20 en 28), José Manuel Moreno (20 en 34) y Mario Alberto Kempes (20 en 43), con el condimento especial de que Álvarez quedó al borde de igualar al Matador precisamente en el estadio bautizado en su honor.

Por encima de esa barrera aparece un bloque de artilleros que marcaron distintas épocas del combinado nacional. Apenas un paso más arriba se ubican Leopoldo Jacinto Luque (21 tantos en 43 juegos) y Herminio Masantonio, quien también suma 21 en apenas 19 compromisos y ostenta la mejor eficacia de todo el ranking con un promedio de 1,11 por encuentro, seguidos por René Pontoni en el undécimo lugar (22 en 20). Ya dentro de los diez máximos goleadores históricos figuran Daniel Passarella - único defensor de la nómina, décimo con 23 conquistas en 68 apariciones -, Luis Artime (noveno con 24 en 25 y una media de 0,96), Ángel Di María (octavo con 30 en 145), Gonzalo Higuaín (séptimo con 31 en 75), Diego Armando Maradona (sexto con 32 en 87) y Hernán Crespo, dueño de la quinta plaza con 35 anotaciones en 63 partidos.

El podio de la tabla histórica pertenece a los cuatro máximos referentes ofensivos de las últimas décadas. El tercer puesto es propiedad compartida de Sergio Kun Agüero y Lautaro Martínez, ambos con 42 celebraciones, aunque el delantero bahiense saca ventaja en el coeficiente goleador al haberlos convertido en 86 presencias (0,49) frente a las 101 presentaciones del ex atacante (0,42).

En el segundo escalón se sostiene Gabriel Batistuta con 54 tantos en 77 encuentros (0,70 de promedio), mientras que la cima absoluta continúa en poder de Lionel Messi, líder inalcanzable con 126 goles en 208 partidos disputados y una media de 0,60 por presentación.

Así quedó la tabla de goleadores con la presencia de Julián Álvarez