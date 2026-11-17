"Sabía que era importante volver a ganar en este proceso sin Leo. No fue el partido que deseábamos con Uruguay. Queremos volver a enamorar a la gente. Sin Leo va a ser difícil", aseguró el arquero de la Albiceleste.

Sobre la dura lesión que sufrió hace un mes, contó: "Siempre trato de dar lo mejor. Me pasó en el Mundial con el dedo, las cosas que tuves personales... Ahora me rompí la mandíbula y me daban dos meses. Siempre trato de esforzarme".

"Era un riesgo jugar sin máscara hoy, pero yo sentía que no podía jugar al 100% con la máscara y mis compañeros me merecen al 100%", sentenció Dibu Martínez, hoy capitán de la Selección argentina.