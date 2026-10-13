El delantero argentino Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid sigue viviendo una tensa relación con la parcialidad Colchonera, que no le perdona haber evidenciado su interés en fichar en otro equipo en el pasado mercado de pases. este martes fue reemplazado y se fue al túnel bajo una intensa silbatina.
Julián Álvarez se fue silbado por los hinchas del Atlético de Madrid pese al triunfo en la Champions League
La relación entre Julián Álvarez y el hincha del Atlético de Madrid parece irreconciliable. El cordobés fue reemplazado y se retiró en medio de una silbatina
El Araña Álvarez fue titular del Rojiblanco en el duelo por la UEFA Champions League, contra el Manchester United, junto a sus compatriotas Cristian Romero y Giuliano Simeone (el arquero Juan Musso no ingresó). A los 71' se fue reemplazado por Ademola Lookman, que para colmo, ocho minutos después puso el 2 a 0 definitivo.
Una silbatina despidió a Julián Álvarez al retirarse de la cancha
la parcialidad del conjunto Colchonero le perdió cariño al atacante cordobés luego de un mercado de pases tumultuoso, en el que el argentino intentó por todos los medios, excepto la rescisión del contrato, dejar al club madrileño para pasar al Barcelona, que nunca presentó una oferta satisfactoria.
Julián Álvarez volvió a ser titular en el equipo de Diego Simeone y fue parte de una victoria fundamental ante el Manchester United para sumar sus primeros puntos en la actual Champions League, en la segunda fecha, aunque sigue sin recuperar el aliento de sus simpatizantes.
Luego de un primer tiempo aceptable, el delantero de la Selección argentina tuvo un buen remate en el palo en la segunda etapa, pero se mostró muy impreciso en los pases, tanto al pie como en profundidad, por lo que impidió la generación de contraataques y complicó la tenencia de la pelota de su equipo.
Con abucheos tras cada pase errado y sin aplausos ante las jugadas que lograba resolver con efectividad, Simeone decidió retirar al delantero campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 para darle lugar al ingreso de Ademola Lookman, en una situación que pareció ser el inicio de una reconciliación.
Mientras se retiraba el argentino bajó una gran cantidad de aplausos, que incluso hicieron sorprender al futbolista y devolver el elogio con cierta timidez, aunque todo quedó claro poco después: Álex Baena fue reemplazado a la vez y era el que recibía la aprobación, mientras que cuando la voz del estadio nombró a Álvarez comenzaron a llegar los silbidos.
En pocas palabras
- Julián Álvarez: Fue reemplazado y silbado por hinchas del Atlético de Madrid en la Champions League.
- Relación tensa: La parcialidad colchonera no le perdona su deseo de irse en el pasado mercado de pases.
- Victoria atlética: El equipo se impuso ante Manchester United, pero el delantero no recibió el apoyo esperado.