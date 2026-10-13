Los argentinos que festejaron este martes cuando se disputó la 2ª fecha de la Europa Champions League fueron los del Atlético de Madrid, mientras que Lautaro Martínez y el Inter fueron derrotados a domicilio por el Brujas de Bélgica. El Toro anotó dos tantos pero no le alcanzó al Nerazzurri milanés.
Pese al doblete de Lautaro Martínez el Inter perdió y el Atlético de Madrid venció al Manchester United
Por la 2ª fecha de la Champions League, El Inter de Lautaro perdió ante el Brujas. El Atlético de Madrid superó al Manchester United. Los resultados de la fecha
El Inter cayó 3 a 4 en su estadio, donde Lautaro "cantó truco" con dos goles (44' y 81'), pero Nicoló Tresoldi retrucó con su triplete (30' 63' y 74') fue determinante para el triunfo belga. En Madrid, el Atlético del Cholo, se impuso de entrada, con el tanto de Pablo Barrios (1') y luego aseguró Adenola Lookman (79').
El Brujas dio la nota en Milán y superó al Inter
Inter y Brujas jugaron un partidazo en el Giuseppe Meazza. El conjunto belga fue quien dio la nota en la segunda ronda de la Champions League, rompiendo el cero a la media hora de juego.
En los primeros pasajes del trámite fue más el equipo italiano que tuvo algunas chances peligrosas con Nicoló Barella y Lautaro Martínez. Poco a poco se afirmó la visita, y Nicoló Tresoldi abrió la cuenta con un penal, tras una falta de Hakan Çalhanoglu a Carlos Forbs.
Pero pronto respondió Lautaro, con una gol anulado por un finísmo offside, Se acomodó en el área y con un fuerte zapatazo puso la igualdad.
En el complemento, Forbs aprovechó un grueso error defensivo y volvió a poner en ventaja al Brujas asistiendo a Tresoldi, que volvió a golpear a los 74', redondeando el hat trick.
A diez del final, Lautaro Martínez puso en partido al anfitrión y encendió la esperanza, pero Vermant selló la suerte dos minutos después. En tiempo de descuento Bonny anotó para el Inter, sólo para decorar el resultado, ya sin tiempo del milagro.
El Atlético de Madrid fue más que el United
El Atlético de Madrid de los argentinos Cristian Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez como titulares arrancó bien en casa, abriendo el marcador antes del minuto de juego gracias a una jugada rápida que encabezó Alex Baena y encontró a Pablo Barrios para sacar un remate rasante que estableció el 1-0. El equipo del Cholo, claramente superior a su rival.
A los 79 minutos, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Leny Yoro, Atlético marcó el 2-0 por intermedio de Ademola Lookman, reemplazante de Julián Álvarez, que estrelló un pelotazo en el palo a los 54', que empujó la pelota luego de un rebote en el arquero Lammens. El Araña se fue silbado por la parcialidad Colchonera.
En pocas palabras
- Inter y Brujas: El Inter de Lautaro Martínez perdió 3-4 ante el Brujas en la Champions League.
- Atlético de Madrid: El equipo de Diego Simeone venció 2-0 al Manchester United en el mismo certamen.
- Desempeño de Lautaro: El delantero argentino anotó dos goles para el Inter, pero no fueron suficientes para evitar la derrota.