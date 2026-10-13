Pese al doblete de Lautaro Martínez el Inter perdió y el Atlético de Madrid venció al Manchester United

En los primeros pasajes del trámite fue más el equipo italiano que tuvo algunas chances peligrosas con Nicoló Barella y Lautaro Martínez. Poco a poco se afirmó la visita, y Nicoló Tresoldi abrió la cuenta con un penal, tras una falta de Hakan Çalhanoglu a Carlos Forbs.

Pero pronto respondió Lautaro, con una gol anulado por un finísmo offside, Se acomodó en el área y con un fuerte zapatazo puso la igualdad.

En el complemento, Forbs aprovechó un grueso error defensivo y volvió a poner en ventaja al Brujas asistiendo a Tresoldi, que volvió a golpear a los 74', redondeando el hat trick.

A diez del final, Lautaro Martínez puso en partido al anfitrión y encendió la esperanza, pero Vermant selló la suerte dos minutos después. En tiempo de descuento Bonny anotó para el Inter, sólo para decorar el resultado, ya sin tiempo del milagro.

El Atlético de Madrid fue más que el United

El Atlético de Madrid de los argentinos Cristian Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez como titulares arrancó bien en casa, abriendo el marcador antes del minuto de juego gracias a una jugada rápida que encabezó Alex Baena y encontró a Pablo Barrios para sacar un remate rasante que estableció el 1-0. El equipo del Cholo, claramente superior a su rival.

A los 79 minutos, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Leny Yoro, Atlético marcó el 2-0 por intermedio de Ademola Lookman, reemplazante de Julián Álvarez, que estrelló un pelotazo en el palo a los 54', que empujó la pelota luego de un rebote en el arquero Lammens. El Araña se fue silbado por la parcialidad Colchonera.