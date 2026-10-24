Colapinto finalizó en el puesto 15 en la práctica libre 3 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto quedó en el lugar 15 este sábado en la práctica libre 3 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1. El pilarense se prepara para la clasificación en Austin.
Franco Colapinto quedó en el puesto 15 en la práctica libre 3 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1. Se prepara para la clasificación
El piloto argentino Franco Colapinto quedó en el lugar 15 este sábado en la práctica libre 3 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1. El pilarense se prepara para la clasificación en Austin.
El prime fue para Lewis Hamilton (Ferrari) y los primeros cinco lugares los completaron Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Kimmi Antonelli (Mercedez Benz) y su compañero de equipo George Russell. Ahora, el oriundo de Pilar se prepara para la clasificación, que comenzará a las 18.
El argentino registró un primer tiempo de 1:40.241 y quedó en la última posición. La particularidad fue que Colapinto inició con mucha carga de combustible en medios, pensando en la carrera del domingo.
Después al hacer una nueva vuelta, el piloto de 23 años mejoró los registros y hasta se metió en el top 10. Sin embargo, no pudo mantener esa posición tras los giros de los demás corredores, por lo que quedó ubicado en el puesto 15 tras la sesión.
Colapinto tuvo una mala noticia este sábado en medio de las Prácticas Libres 1 en el GP de las Américas en Austin, Texas, donde fue penalizado por usar la cuarta unidad de control electrónico, cuando en el reglamento se especifica que solo se pueden usar tres.
Sábado 24 de octubre
Domingo 25 de octubre
Nota en elaboración.