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Colapinto finalizó en el puesto 15 en la práctica libre 3 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Franco Colapinto quedó en el puesto 15 en la práctica libre 3 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1. Se prepara para la clasificación

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Colapinto ocupó el puesto 15 en la práctica libre 3 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1.

Colapinto ocupó el puesto 15 en la práctica libre 3 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto quedó en el lugar 15 este sábado en la práctica libre 3 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1. El pilarense se prepara para la clasificación en Austin.

El prime fue para Lewis Hamilton (Ferrari) y los primeros cinco lugares los completaron Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Kimmi Antonelli (Mercedez Benz) y su compañero de equipo George Russell. Ahora, el oriundo de Pilar se prepara para la clasificación, que comenzará a las 18.

Colapinto se prepara para realizar la clasificaci&oacute;n en Austin.

Colapinto se prepara para realizar la clasificación en Austin.

El argentino registró un primer tiempo de 1:40.241 y quedó en la última posición. La particularidad fue que Colapinto inició con mucha carga de combustible en medios, pensando en la carrera del domingo.

Después al hacer una nueva vuelta, el piloto de 23 años mejoró los registros y hasta se metió en el top 10. Sin embargo, no pudo mantener esa posición tras los giros de los demás corredores, por lo que quedó ubicado en el puesto 15 tras la sesión.

Colapinto tuvo una mala noticia este sábado en medio de las Prácticas Libres 1 en el GP de las Américas en Austin, Texas, donde fue penalizado por usar la cuarta unidad de control electrónico, cuando en el reglamento se especifica que solo se pueden usar tres.

Las posiciones de la FP3 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

  1. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:34.893
  2. Max Verstappen (Red Bull) (+0.168)
  3. Charles Leclerc (Ferrari) (+0.234)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes) (+0.303)
  5. George Russell (Mercedes) (+0.488)
  6. Oscar Piastri (McLaren) (+0.638)
  7. Nico Hülkenberg (Audi) (+0.698)
  8. Lando Norris (McLaren) (+0.813)
  9. Pierre Gasly (Alpine) (+1.011)
  10. Isack Hadjar (Red Bull) (+1.037)
  11. Franco Colapinto (Alpine) 1:36.251

Lo que viene para Colapinto en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Sábado 24 de octubre

  • Clasificación: 18 horas.

Domingo 25 de octubre

  • Carrera: 17 horas.

Nota en elaboración.

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