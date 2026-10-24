Colapinto finalizó en el puesto 15 en la práctica libre 3 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El prime fue para Lewis Hamilton (Ferrari) y los primeros cinco lugares los completaron Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Kimmi Antonelli (Mercedez Benz) y su compañero de equipo George Russell. Ahora, el oriundo de Pilar se prepara para la clasificación, que comenzará a las 18.

Colapinto se prepara para realizar la clasificación en Austin.

El argentino registró un primer tiempo de 1:40.241 y quedó en la última posición. La particularidad fue que Colapinto inició con mucha carga de combustible en medios, pensando en la carrera del domingo.