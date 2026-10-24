Murió un joven jugador de futsal y los clubes lo despidieron en las redes

El miércoles anterior había disputado su último partido con San José, frente a Municipalidad de Mendoza. Nadie podía imaginar entonces que sería su última vez en una cancha.

La noticia también golpeó a la comunidad educativa del Instituto Nadino, que lo despidió a través de sus redes sociales con un mensaje de luto. Para sus compañeros y docentes, su ausencia representa una pérdida difícil de asimilar.

El futsal mendocino despidió al joven jugador

El club San José Futsal publicó un mensaje para despedir a Jeremías, integrante de su categoría C17. La institución expresó su profundo dolor y recordó que el adolescente era parte de su familia deportiva. También manifestó su acompañamiento a los seres queridos del chico y anunció la suspensión de todas las actividades durante ese día y el siguiente.

Las muestras de afecto se multiplicaron en las redes sociales. Cementista, General San Martín, Palmira Futsal, Club Cano, Vialidad, Argentinos de Rutini y SUPE, entre otras instituciones, hicieron llegar sus condolencias a la familia Herrera y a toda la comunidad del Sanjo.

Los mensajes compartidos reflejaron el vínculo que Jeremías había construido dentro del deporte, más allá de los colores de cada camiseta. En una comunidad donde cada entrenamiento y hasta cada enfrentamiento va construyendo entre los chicos camaradería y amistad, esta vez la competencia le dio lugar a la tristeza. La pérdida del chico movilizó a clubes de distintos puntos de Mendoza.

Desde el blog "Futsal con Nivel" también le dedicaron unas palabras cargadas de sentimiento. Allí señalaron la dificultad de comprender una partida tan temprana y el dolor de una familia que nunca debería tener que despedir a un hijo.

La despedida terminó resumida en una frase que atraviesa a toda la comunidad deportiva: “Hasta la próxima atajada, Jere”. Una manera de imaginarlo todavía cerca de la cancha, en un lugar donde sus compañeros y amigos seguirán recordándolo.