En Mendoza piden reforzar la vacunación contra el sarampión ante la alerta sanitaria internacional

Esta es la entrevista a la jefa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, en El Siete.

Resurgimiento del virus por la baja vacunación mundial

La Organización Panamericana de la Salud recomienda alcanzar y mantener una cobertura de vacunación de al menos 95% con dos dosis de la vacuna triple viral para interrumpir la transmisión del virus y proteger a la población.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus del género Morbillivirus. Se transmite por vía respiratoria, a través de gotas de saliva que expulsa una persona infectada al toser, hablar o estornudar. Una persona infectada puede contagiar hasta 15 personas. Y como no existe un tratamiento antiviral específico, la vacunación es la principal medida de prevención.

Sin embargo, tanto en Argentina como en el resto de los países de la región la vacunación viene en baja. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, la primera dosis de la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), que se aplica a los 12 meses de vida, en 2025 alcanzó el 83,6% en el país. Y el refuerzo, que hasta 2025 se daba a los 5 años, aumentó de 46,7% a 54,8%. Desde este año, la cartera sanitaria adelantó la segunda dosis a los 18 meses con el objetivo de mejorar su aplicación.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus del género Morbillivirus.

Qué pasa en Mendoza con la vacuna

En Mendoza, los datos son más auspiciosos que a nivel nacional: 97,1% para la primera dosis y 91% para la segunda.

"Son coberturas muy buenas, pero las coberturas no son homogéneas en todo el país ni en toda la región. Entonces el hecho que venga gente de provincias o de países con menor cobertura, complica porque el virus no distingue fronteras”, analizó Iris Aguilar, la directora de Inmunizaciones de Mendoza

"Por eso es tan importante con tanto flujo turístico como la nuestra, independientemente del movimiento de personas que se producirá por la visita del Papa, es estar vacunados”, recomendó la especialista.

Durante 2025 Argentina atravesó un brote de sarampión. Según el Boletín Epidemiológico, la mayor cantidad de notificaciones se concentró entre febrero y junio de 2025 y luego descendió progresivamente.

"Brasil tiene casos de sarampión.Y nosotros recibimos todas las semanas notificaciones, de contactos de casos sospechosos de sarampión en vuelos, del Ministerio de Salud de la Nación. Nos avisan que en determinado vuelo hay un caso sospechoso de Brasil con 5 pasajeros mendocinos, por ejemplo. Nos dan los datos, vamos al domicilio, chequeamos el estado de vacunación no sólo de esas personas, sino 5 manzanas a la redonda. Eso es de todas las semanas”, relató la doctora Aguilar.

Se deben aplicar dos dosis de la vacuna triple viral para prevenir el contagio de sarampión.

Graves secuelas que produce el sarampión

Los síntomas del sarampión incluyen fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis, tos y la aparición de manchas de Koplik (pequeñas manchas blancas en la boca) uno o dos días antes de la erupción cutánea. El exantema suele comenzar en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo.

La enfermedad puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, convulsiones, ceguera y hasta provoca la muerte en niños pequeños, o personas inmunocomprometidas o con desnutrición.

"Puede provocar sordera, neumonía que es la principal causa de muerte, encefalitis (inflamación del cerebro) y dejar secuelas de por vida. Hay una complicación de la que no se habla que aparece 10 años después de haber tenido la enfermedad que es la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad degenerativa del cerebro que tiene una mortalidad del 100%”, detalló Ia jefa de Inmunizaciones.

¿Quiénes se deben vacunar y en dónde en Mendoza?

Niños : nacidos a partir del 1 de julio de 2024. La primera dosis a los 12 meses y segunda a los 15 meses. Nacidos antes del 1 de julio de 2024, la primera dosis a los 12 meses y segunda dosis el año que cumple 5 años.

: nacidos a partir del 1 de julio de 2024. La primera dosis a los 12 meses y segunda a los 15 meses. Nacidos antes del 1 de julio de 2024, la primera dosis a los 12 meses y segunda dosis el año que cumple 5 años. Adultos : nacidos a partir del 1 de enero de 1965, deben certificar tener dos dosis de la vacuna con componente antisarampionoso en cualquier etapa de la vida. De no ser así, o por desconocimiento, se debe aplicar las dos dosis separadas por un mes.

: nacidos a partir del 1 de enero de 1965, deben certificar tener dos dosis de la vacuna con componente antisarampionoso en cualquier etapa de la vida. De no ser así, o por desconocimiento, se debe aplicar las dos dosis separadas por un mes. No pueden vacunarse: inmunosuprimidos y embarazadas.

La vacuna está disponible de manera gratuita en vacunatorios de centros de salud y hospitales públicos de la provincia, no requiere orden médica ni sacar turno previo para su aplicación.