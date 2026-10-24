Diego Dabove dejó de ser el DT de Tigre: su palabra en conferencia de prensa

Aunque en septiembre de este año ya había presentado su renuncia tras caer ante Vélez, decisión de la que dio marcha atrás luego de dialogar con el plantel y los directivos, la caída ante el Atlético Tucumán le puso el punto final definitivo a su estadía en Tigre.

Durante su breve intervención ante los medios Dabove expresó su gratitud hacia Sergio Massa, la secretaría técnica, el staff, la gente de prensa, los utileros y el cuerpo médico. Asimismo, destacó la entrega del plantel y el valor de la gente de la institución.

"Buenas noches a todos. No va a haber preguntas. Vine para comunicarles que presenté la renuncia", fueron las primeras palabras del Dabove ante los micrófonos.

"Pedirle disculpas a la gente por este final, la tristeza y la amargura del final del proceso que claramente no fue bueno, y agradecerle a ustedes por el respeto de siempre", continuó.

Para finalizar, antes de abandonar la sala, Dabove cerró: "La verdad que han entregado todo en el día a día, un grupo maravilloso, un club hermoso, más allá de este día de amargura. Uno deja un montón de amigos y seguiremos haciendo fuerza desde otro lado, pero no quería dejar de venir y de dar la cara. Hicimos lo mejor posible. A veces sale, a veces no, así que muchísimas gracias".