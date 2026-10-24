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Diego Dabove dejó de ser el DT de Tigre: su palabra en conferencia de prensa

Luego de la derrota de Tigre ante Atlético Tucumán, en condición de local, Diego Dabove dejó de ser el DT del Matador

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Diego Dabove dejó de ser el DT de Tigre.

Diego Dabove dejó de ser el DT de Tigre.

Diego Dabove le bajó la persiana a su ciclo como director técnico de Tigre. El DT tomó la decisión durante la jornada de este viernes, tras caer 1-0 frente a Atlético Tucumán en condición de local. Luego de siete partidos sin conocer la victoria, presentó su renuncia y optó por no dirigir las dos fechas que le quedan al torneo Clausura.

Sin responder preguntas en la conferencia de prensa, el hombre de 53 años dio la cara para despedirse y pedir disculpas a los hinchas por el mal presente del equipo. Con este resultado, el Matador quedó virtualmente eliminado de los playoffs, cerrando un proceso que no cumplió con las expectativas trazadas al inicio de la temporada.

La despedida de Diego Dabove, ahora ex DT de Tigre

Dabove asumió el cargo a principios de 2025 y completó un ciclo de 81 partidos al frente de la institución, en los que cosechó 28 victorias, 25 empates y 28 derrotas.

Aunque en septiembre de este año ya había presentado su renuncia tras caer ante Vélez, decisión de la que dio marcha atrás luego de dialogar con el plantel y los directivos, la caída ante el Atlético Tucumán le puso el punto final definitivo a su estadía en Tigre.

Durante su breve intervención ante los medios Dabove expresó su gratitud hacia Sergio Massa, la secretaría técnica, el staff, la gente de prensa, los utileros y el cuerpo médico. Asimismo, destacó la entrega del plantel y el valor de la gente de la institución.

"Buenas noches a todos. No va a haber preguntas. Vine para comunicarles que presenté la renuncia", fueron las primeras palabras del Dabove ante los micrófonos.

"Pedirle disculpas a la gente por este final, la tristeza y la amargura del final del proceso que claramente no fue bueno, y agradecerle a ustedes por el respeto de siempre", continuó.

Para finalizar, antes de abandonar la sala, Dabove cerró: "La verdad que han entregado todo en el día a día, un grupo maravilloso, un club hermoso, más allá de este día de amargura. Uno deja un montón de amigos y seguiremos haciendo fuerza desde otro lado, pero no quería dejar de venir y de dar la cara. Hicimos lo mejor posible. A veces sale, a veces no, así que muchísimas gracias".

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