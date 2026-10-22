La Selección Argentina está lista para el novedoso Mundial Sub 15 2026 que se jugará en Azerbaiyán

Azerbaiyán es la sede de la edición inaugural de Mundial Sub 15 2026 de la FIFA, un certamen sin precedentes que reúne a más de 3.000 futbolistas, entrenadores y árbitros de todo el planeta, incluida la Selección argentina.
Azerbaiyán es la sede de la edición inaugural de Mundial Sub 15, un certamen sin precedentes que reúne a 189 países incluida la Selección argentina.
Azerbaiyán es la sede de la edición inaugural de Mundial Sub 15 2026 de la FIFA, un certamen sin precedentes que reúne a más de 3.000 futbolistas, entrenadores y árbitros de todo el planeta, incluida la Selección argentina.
Sel 22 al 30 de octubre de 2026, este hito del fútbol formativo busca transformar las oportunidades competitivas a nivel juvenil con un formato dinámico e innovador que reunirá a 189 federaciones miembro de la FIFA.
Para priorizar el desarrollo de los futbolistas nacidos en 2011 o 2012, la FIFA implementó un formato dinámico de 8 jugadores contra 8, en canchas de menor dimensión (68 x 47m, con arcos reglamentarios de 7.32 x 2.44m) y en dos tiempos de 20 minutos.
A lo largo de solo 9 días se jugarán cerca de 1.000 partidos, gracias a una infraestructura que permite desarrollar hasta 20 encuentros en simultáneo. La gran mayoría de la fase de grupos se lleva a cabo en el Complejo Deportivo Hovsan, construido para la ocasión, mientras que las finales de cada categoría se disputarán en el Crystal Hall de Bakú.
Tras su llegada a Bakú, la delegación albiceleste realizó sus primeros entrenamientos bajo la conducción del entrenador Adrián Gallará, el preparador físico Santiago Palmieri y el entrenador de arqueros Marcelo Luca.
Cumpliendo con la reglamentación del certamen, la plantilla argentina está compuesta por 14 futbolistas y hasta 6 miembros del cuerpo técnico. El debut será este sábado a las 2:00 (hora de Argentina) frente a Argelia, encuentro que se transmitirá en vivo a través de DAZN.
En la primera fase, Argentina jugará también el domingo 25 a las 5.45 con China Taipei y a las 12.30 con Omán; y el lunes 26 a las 4.30 con Surinam y las 11.15 con Malaui.
El miércoles 28 serán los 16avos y 8vos de final; el jueves 29 los cuartos de final y semifinales y el viernes 30 las finales.
Todo el programa de partidos del Mundial Sub 15 de la FIFA
La competencia garantiza que todas las delegaciones tengan un rodaje internacional a lo largo de la semana
Fase de clasificación: Cada equipo disputará entre 4 y 5 partidos dentro de su grupo.
Segunda fase (Categorías de rendimiento): Según la posición obtenida en la primera etapa, las selecciones se reclasificarán en 6 categorías de la A a la F.
Todos los países seguirán jugando hasta el último día y la selección que obtenga el primer lugar en la Categoría A será coronada oficialmente como la campeona del Mundial Sub 15 de la FIFA.