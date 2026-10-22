La Selección Argentina está lista para el novedoso Mundial Sub 15 2026 que se jugará en Azerbaiyán

A lo largo de solo 9 días se jugarán cerca de 1.000 partidos, gracias a una infraestructura que permite desarrollar hasta 20 encuentros en simultáneo. La gran mayoría de la fase de grupos se lleva a cabo en el Complejo Deportivo Hovsan, construido para la ocasión, mientras que las finales de cada categoría se disputarán en el Crystal Hall de Bakú.

La Selección Argentina Sub 15 y su debut en Azerbaiyán

Tras su llegada a Bakú, la delegación albiceleste realizó sus primeros entrenamientos bajo la conducción del entrenador Adrián Gallará, el preparador físico Santiago Palmieri y el entrenador de arqueros Marcelo Luca.

Cumpliendo con la reglamentación del certamen, la plantilla argentina está compuesta por 14 futbolistas y hasta 6 miembros del cuerpo técnico. El debut será este sábado a las 2:00 (hora de Argentina) frente a Argelia, encuentro que se transmitirá en vivo a través de DAZN.

En la primera fase, Argentina jugará también el domingo 25 a las 5.45 con China Taipei y a las 12.30 con Omán; y el lunes 26 a las 4.30 con Surinam y las 11.15 con Malaui.

El miércoles 28 serán los 16avos y 8vos de final; el jueves 29 los cuartos de final y semifinales y el viernes 30 las finales.

Todo el programa de partidos del Mundial Sub 15 de la FIFA

El sistema de disputa del Mundial Sub 15

La competencia garantiza que todas las delegaciones tengan un rodaje internacional a lo largo de la semana

Fase de clasificación: Cada equipo disputará entre 4 y 5 partidos dentro de su grupo.

Segunda fase (Categorías de rendimiento): Según la posición obtenida en la primera etapa, las selecciones se reclasificarán en 6 categorías de la A a la F.

Todos los países seguirán jugando hasta el último día y la selección que obtenga el primer lugar en la Categoría A será coronada oficialmente como la campeona del Mundial Sub 15 de la FIFA.