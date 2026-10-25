Deportivo Maipú y su gente recibieron a Güemes en el último partido del año en condición de local

Maipú no arrancó bien este 2026 pero lo está terminando dentro de los ocho equipos que jugarán por el segundo ascenso y el objetivo extra es poder jugar también la Copa Argentina del año que viene, y para eso tiene que ser uno de los 7 primeros de su zona o el mejor octavo.

En la última fecha Deportivo Maipú visitará a Tristán Suárez, líder del Grupo B. El día y horario para enfrentar al Lechero todavía no ha sido confirmado.

Colecta solidaria en el Omar Higinio Sperdutti

Los hinchas del Cruzado llevaron al estadio sus donaciones de alimentos no perecederos para el comedor y merendero Yo Sí Te Creo. Una buena iniciativa solidaria del club en el cierre de la temporada.

La Fortaleza de calle Vergara

Deportivo Maipú acumula 9 partidos sin perder en calle Vergara donde la última derrota fue el 14 de junio ante Tristán Suárez.

Tras esta derrota acumuló 4 triunfos y 5 empates: le ganó a Agropecuario, Atlanta, Quilmes y Temperley, mientras que igualó con Gimnasia y Tiro, San Martín de Tucumán, Patronato, Gimnasia de Jujuy y San Martín de San Juan