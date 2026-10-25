Deportivo Maipú y su gente recibieron a Güemes en el último partido del año en condición de local

En el último partido como local del Deportivo Maipú en el torneo de la Primera Nacional, sus hinchas asistieron al estadio Omar Higinio Sperdutti para presenciar el encuentro ante Güemes.
Deportivo Maipú recibió a Güemes en el marco de la fecha 35, penúltima del torneo de la Primera Nacional, y se despidió de sus hinchas hasta la temporada que viene
En el último partido como local del Deportivo Maipú en el torneo de la Primera Nacional, sus hinchas asistieron al estadio Omar Higinio Sperdutti para presenciar el encuentro ante Güemes.
Los simpatizantes vivieron la previa de esta fecha 35 en las calles aledañas al estadio y con la intención de respaldar al Cruzado frente al Gaucho, un rival que ya perdió la categoría.
El equipo dirigido por Mariano Echeverría viene de perder frente a Chacarita pero eso no empaña una buena campaña que lo mantiene en la zona de clasificación al Reducido.
Maipú no arrancó bien este 2026 pero lo está terminando dentro de los ocho equipos que jugarán por el segundo ascenso y el objetivo extra es poder jugar también la Copa Argentina del año que viene, y para eso tiene que ser uno de los 7 primeros de su zona o el mejor octavo.
En la última fecha Deportivo Maipú visitará a Tristán Suárez, líder del Grupo B. El día y horario para enfrentar al Lechero todavía no ha sido confirmado.
Los hinchas del Cruzado llevaron al estadio sus donaciones de alimentos no perecederos para el comedor y merendero Yo Sí Te Creo. Una buena iniciativa solidaria del club en el cierre de la temporada.
Deportivo Maipú acumula 9 partidos sin perder en calle Vergara donde la última derrota fue el 14 de junio ante Tristán Suárez.
Tras esta derrota acumuló 4 triunfos y 5 empates: le ganó a Agropecuario, Atlanta, Quilmes y Temperley, mientras que igualó con Gimnasia y Tiro, San Martín de Tucumán, Patronato, Gimnasia de Jujuy y San Martín de San Juan