Con Harry Kane, cómo quedó la tabla histórica de todos los ganadores del Balón de Oro

El podio lo completaron Kylian Mbappé (2°) y Lamine Yamal (3°), más atrás quedó el astro Lionel Messi (5°).

Harry Kane se mostró emocionado tras recibir el Balón de Oro 2026.

Harry Kane ganó el Balón de Oro por primera vez en su carrera profesional. En la temporada el atacante del Bayern Múnich y del seleccionado inglés convirtió 73 goles y repartió 8 asistencias a sus compañeros en un total de 65 partidos oficiales.