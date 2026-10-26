Con Harry Kane, cómo quedó la tabla histórica de todos los ganadores del Balón de Oro

El delantero inglés Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 en la ceremonia que se realizó en el The London Palladium de Londres. La revista Football France hizo entrega de los premios más destacados del fútbol mundial.
Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 en la ceremonia que se realizó en el The London Palladium de Londres
El delantero inglés Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 en la ceremonia que se realizó en el The London Palladium de Londres. La revista Football France hizo entrega de los premios más destacados del fútbol mundial.
El podio lo completaron Kylian Mbappé (2°) y Lamine Yamal (3°), más atrás quedó el astro Lionel Messi (5°).
Harry Kane ganó el Balón de Oro por primera vez en su carrera profesional. En la temporada el atacante del Bayern Múnich y del seleccionado inglés convirtió 73 goles y repartió 8 asistencias a sus compañeros en un total de 65 partidos oficiales.