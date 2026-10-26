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Balón de Oro 2026

Con Harry Kane, cómo quedó la tabla histórica de todos los ganadores del Balón de Oro

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 en la ceremonia que se realizó en el The London Palladium de Londres

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Alexia Putellas y Harry Kane se quedaron con el Balón de Oro 2026 en fútbol femenino y masculino.

Alexia Putellas y Harry Kane se quedaron con el Balón de Oro 2026 en fútbol femenino y masculino.

El delantero inglés Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 en la ceremonia que se realizó en el The London Palladium de Londres. La revista Football France hizo entrega de los premios más destacados del fútbol mundial.

El podio lo completaron Kylian Mbappé (2°) y Lamine Yamal (3°), más atrás quedó el astro Lionel Messi (5°).

Harry Kane se mostr&oacute; emocionado tras recibir el Bal&oacute;n de Oro 2026.

Harry Kane se mostró emocionado tras recibir el Balón de Oro 2026.

Harry Kane ganó el Balón de Oro por primera vez en su carrera profesional. En la temporada el atacante del Bayern Múnich y del seleccionado inglés convirtió 73 goles y repartió 8 asistencias a sus compañeros en un total de 65 partidos oficiales.

Uno por uno, todos los ganadores del Balón de Oro

  • 1956 Stanley Matthews (Inglaterra)
  • 1957 Alfredo Di Stefano (Argentina/España)
  • 1958 Raymond Kopa (Francia)
  • 1959 Alfredo Di Stéfano (Argentina/España)
  • 1960 Luis Suárez (España)
  • 1961 Omar Sívori (Argentina/Italia)
  • 1962 Josef Masoopust (Checoslovaquia)
  • 1963 Lev Yashin (Unión Soviética)
  • 1964 Denis Law (Escocia)
  • 1965 Eusebio (Mozambique/Portugal)
  • 1966 Bobby Charlton (Inglaterra)
  • 1967 Florián Albert (Hungría)
  • 1968 George Best (Irlanda del Norte)
  • 1969 Gianni Rivera (Italia)
  • 1970 Gerd Müller (Alemania Federal)
  • 1971 Johan Cruyff (Países Bajos)
  • 1972 Franz Beckenbauer (Alemania)
  • 1973 Johan Cruyff (Países Bajos)
  • 1974 Johan Cruyff (Países Bajos)
  • 1975 Oleg Blokhin (Unión Soviética)
  • 1976 Franz Beckenbauer (Alemania Federal)
  • 1977 Allan Simonsen (Dinamarca)
  • 1978 Kevin Keegan (Inglaterra)
  • 1979 Kevin Keegan (Inglaterra)
  • 1980 Karl-Heinz Rummenigge (Alemania Federal)
  • 1981 Karl-Heinz Rummenigge (Alemania Federal)
  • 1982 Paolo Rossi (Italia)
  • 1983 Michel Platini (Francia)
  • 1984 Michel Platini (Francia)
  • 1985 Michel Platini (Francia)
  • 1986 Igor Belánov (Unión Soviética)
  • 1987 Ruud Gullit (Países Bajos)
  • 1988 Marco Van Basten (Países Bajos)
  • 1989 Marco Van Basten (Países Bajos)
  • 1990 Lothar Matthäus (Alemania Federal)
  • 1991 Jean-Pierre Papin (Francia)
  • 1992 Marco Van Basten (Países Bajos)
  • 1993 Roberto Baggio (Italia)
  • 1994 Hristo Stoichkov (Bulgaria)
  • 1995 George Weah (Liberia)
  • 1996 Matthias Sammer (Alemania)
  • 1997 Ronaldo (Brasil)
  • 1998 Zinedine Zidane (Francia)
  • 1999 Rivaldo (Brasil)
  • 2000 Luis Figo (Portugal)
  • 2001 Michael Owen (Inglaterra)
  • 2002 Ronaldo (Brasil)
  • 2003 Pavel Nedvêd (República Checa)
  • 2004 Andriy Shevchenko (Ucrania)
  • 2005 Ronaldinho (Brasil)
  • 2006 Fabio Cannavaro (Italia)
  • 2007 Kaká (Brasil)
  • 2008 Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2009 Lionel Messi (Argentina)
  • 2010 Lionel Messi (Argentina)
  • 2011 Lionel Messi (Argentina)
  • 2012 Lionel Messi (Argentina)
  • 2013 Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2014 Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2015 Lionel Messi (Argentina)
  • 2016 Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2017 Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2018 Luka Modric (Croacia)
  • 2019 Lionel Messi (Argentina)
  • 2021 Lionel Messi (Argentina)
  • 2022 Karim Benzema (Francia)
  • 2023 Lionel Messi (Argentina)
  • 2024 Rodri (España)
  • 2025 Ousmane Dembélé (Francia)
  • 2026 Harry Kane (Inglaterra)

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