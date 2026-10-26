Independiente Rivadavia visita a Argentinos Juniors en un duelo clave por la tabla anual

Nicolás Bolcato es el arquero de Independiente Rivadavia.

El Azul del Parque se ubica quinto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana y una victoria lo pondría en puestos de clasificación a la Libertadores.

En el grupo B el equipo leproso tiene 19 unidades, y ocupa el noveno lugar. Huracán se ubica octavo, tiene los mismos puntos que la Lepra, pero se beneficia por la diferencia de gol y por ahora se quedaría con el último lugar de los equipos que jugarán el octogonal.

La Lepra se instaló en Buenos Aires a la espera del choque con Argentinos Juniors.

Alfredo Berti mete cinco cambios en Independiente Rivadavia

En la Lepra habrán cinco cambios con respecto al equipo que viene de empatar ante Tigre. En la defensa Alejo Osella y Alex Vigo ingresarán por los lesionados Sheyko Studer y Luciano Gómez. Tomás Bottari irá por Iván Villalba, que llegó a la quinta amarilla. Gonzalo Ríos jugará por Luis Sequeira y Álex Arce tras cumplir la fecha de suspensión entrará por Sartori.

La Lepra va por un triunfo fundamental ante el Bicho.

Así está la Tabla Anual

El líder es Boca, con 57 unidades, seguido por Rosario Central con 56 y Vélez con 55, Argentinos Juniors 54 e Independiente Rivadavia 53.

Argentinos Juniors llega a este compromiso tras vencer a Banfield como visitante, se ubica con 25 puntos, a tres del puntero Rosario Central.

El último antecedente entre la Lepra y el Bicho

Se enfrentaron el 11 de abril de este año e Independiente Rivadavia ganó de local por 3-1, con goles de Alejo Osella, Leonel Bucca y Juan Manuel Elordi. Sebastián Prieto marcó para el Bicho.

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Alejo Osella y Juan Manuel Elordi, Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Matías Reali, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.