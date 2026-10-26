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Torneo Clausura

Independiente Rivadavia visita a Argentinos Juniors en un duelo clave por la tabla anual

Este martes, desde las 19, Independiente Rivadavia visitará a Argentinos Juniors, por la 14ta fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Independiente Rivadavia visitará a Argentinos Juniors  en un partido clave por la tabla anual.

Independiente Rivadavia visitará a Argentinos Juniors  en un partido clave por la tabla anual.

Independiente Rivadavia se enfrenta este martes desde las 19 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, en el cierre de la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por Radio Nihuil y televisado por TNT Sports. Contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Alfredo Berti es el buen entrenador que tiene Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti es el buen entrenador que tiene Independiente Rivadavia.

A tres fechas de la fase regular, la Lepra jugará un partido clave ante el Bicho para sus aspiraciones de terminar la temporada en lo más alto de la tabla acumulada. El equipo dirigido por Alfredo Berti acumula 53 puntos en la Anual, está a una unidad de Argentinos Juniors y a 4 de Boca, el líder.

Independiente Rivadavia viene de empatar 2 a 2 ante Tigre, en el Gargantini, en un partido que se le escapó el triunfo sobre el final.

Nicol&aacute;s Bolcato es el arquero de Independiente Rivadavia.

Nicolás Bolcato es el arquero de Independiente Rivadavia.

El Azul del Parque se ubica quinto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana y una victoria lo pondría en puestos de clasificación a la Libertadores.

En el grupo B el equipo leproso tiene 19 unidades, y ocupa el noveno lugar. Huracán se ubica octavo, tiene los mismos puntos que la Lepra, pero se beneficia por la diferencia de gol y por ahora se quedaría con el último lugar de los equipos que jugarán el octogonal.

La Lepra se instaló en Buenos Aires a la espera del choque con Argentinos Juniors.

La Lepra se instaló en Buenos Aires a la espera del choque con Argentinos Juniors.

Alfredo Berti mete cinco cambios en Independiente Rivadavia

En la Lepra habrán cinco cambios con respecto al equipo que viene de empatar ante Tigre. En la defensa Alejo Osella y Alex Vigo ingresarán por los lesionados Sheyko Studer y Luciano Gómez. Tomás Bottari irá por Iván Villalba, que llegó a la quinta amarilla. Gonzalo Ríos jugará por Luis Sequeira y Álex Arce tras cumplir la fecha de suspensión entrará por Sartori.

La Lepra va por un triunfo fundamental ante el Bicho.

La Lepra va por un triunfo fundamental ante el Bicho.

Así está la Tabla Anual

El líder es Boca, con 57 unidades, seguido por Rosario Central con 56 y Vélez con 55, Argentinos Juniors 54 e Independiente Rivadavia 53.

Argentinos Juniors llega a este compromiso tras vencer a Banfield como visitante, se ubica con 25 puntos, a tres del puntero Rosario Central.

El último antecedente entre la Lepra y el Bicho

Se enfrentaron el 11 de abril de este año e Independiente Rivadavia ganó de local por 3-1, con goles de Alejo Osella, Leonel Bucca y Juan Manuel Elordi. Sebastián Prieto marcó para el Bicho.

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Alejo Osella y Juan Manuel Elordi, Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Matías Reali, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

  • Estadio: Diego Armando Maradona.
  • Árbitro: Darío Herrera.
  • Hora: 19
  • VAR: Lucas Novelli.
  • TV: TNT Sports.

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