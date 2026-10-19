José Florentín, tras el empate ante Tigre y la pérdida de la punta de la Tabla Anual: "El grupo está bien"

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

José Florentín convirtió un gol en el empate 2 a 2 entre la Lepra y Tigre en el Gargantini. Con ese tanto, el paraguayo ya acumula 8 gritos con la camiseta de Independiente Rivadavia en lo que va del 2026.

José Florentín habló de las lesiones en el plantel de Independiente Rivadavia y el ánimo del equipo

Respecto al ánimo del equipo luego de una seguidilla de lesiones desafortunadas (Maxi Salas y Luciano Gómez se rompieron los ligamentos cruzados, Luis Díaz sufrió una luxación de hombro, Bonifacio tiene un esguince de tobillo), Florentín manifestó: "No estamos ligando mucho en ese sentido. Una pena lo que le pasó a Lucho (Gómez) y le mandamos fuerza y pronta recuperación porque nosotros estamos expuestos a esa clase de lesiones. El grupo, en ese sentido, está tocado pero en lo anímico y lo futbolístico, el grupo está bien".

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

En ese sentido, el mediocampista agregó: "Estamos haciendo un buen torneo, obviamente se nos están escapando puntos importantes pero somos conscientes de que el grupo está haciendo un trabajo muy bueno. Como dijo Alfredo (Berti), estuvimos punteros durante 28 fechas y eso es algo muy lindo en el fútbol argentino teniendo en cuenta que hay muchos equipos de jerarquía y mucha historia. Y nosotros, estando ahí arriba, es algo muy lindo por eso vamos a trabajar para poder recuperar la punta el partido que viene".