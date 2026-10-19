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José Florentín, tras el empate ante Tigre y la pérdida de la punta de la Tabla Anual: "El grupo está bien"

José Florentín se refirió al estado anímico del equipo luego de que Independiente Rivadavia sufriera una seguidilla de lesiones y perdiera la punta de la Tabla Anual

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
José Florentín marcó un gol en el empate entre Independiente Rivadavia y Tigre. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO. 

José Florentín marcó un gol en el empate entre Independiente Rivadavia y Tigre. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO. 

José Florentín lamentó el empate entre Independiente Rivadavia y Tigre por la fecha 13 del Torneo Clausura. El mediocampista mostró su angustia por resignar puntos pero destacó la campaña que viene realizando el Azul en el Torneo Clausura y en la temporada 2026, donde se mantuvo primero por varias fechas en la Tabla Anual

"Tenemos bronca, amargura, un poco de todo. Pero seguimos con la tranquilidad de que dependemos de nosotros mismos. El partido que viene puede ser crucial porque se pueden definir muchas cosas", señaló Florentín a Radio Nihuil tras el empate de la Lepra ante el Matador en el Bautista Gargantini.

En cuanto al análisis del encuentro, el volante paraguayo reflexionó: "Lástima la última jugada porque para mí teníamos controlado el partido. Ellos no se aproximaban de una manera que nos podían dañar pero, en una jugada desafortunada, justo se dio el gol de ellos. Son situaciones de partido, tampoco hay que reprochar solo queda trabajar el doble porque se viene un partido de mucha importancia".

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.&nbsp;

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

José Florentín convirtió un gol en el empate 2 a 2 entre la Lepra y Tigre en el Gargantini. Con ese tanto, el paraguayo ya acumula 8 gritos con la camiseta de Independiente Rivadavia en lo que va del 2026.

José Florentín habló de las lesiones en el plantel de Independiente Rivadavia y el ánimo del equipo

Respecto al ánimo del equipo luego de una seguidilla de lesiones desafortunadas (Maxi Salas y Luciano Gómez se rompieron los ligamentos cruzados, Luis Díaz sufrió una luxación de hombro, Bonifacio tiene un esguince de tobillo), Florentín manifestó: "No estamos ligando mucho en ese sentido. Una pena lo que le pasó a Lucho (Gómez) y le mandamos fuerza y pronta recuperación porque nosotros estamos expuestos a esa clase de lesiones. El grupo, en ese sentido, está tocado pero en lo anímico y lo futbolístico, el grupo está bien".

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.&nbsp;

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

En ese sentido, el mediocampista agregó: "Estamos haciendo un buen torneo, obviamente se nos están escapando puntos importantes pero somos conscientes de que el grupo está haciendo un trabajo muy bueno. Como dijo Alfredo (Berti), estuvimos punteros durante 28 fechas y eso es algo muy lindo en el fútbol argentino teniendo en cuenta que hay muchos equipos de jerarquía y mucha historia. Y nosotros, estando ahí arriba, es algo muy lindo por eso vamos a trabajar para poder recuperar la punta el partido que viene".

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