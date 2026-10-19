Boca llegó a Río de Janeiro y espera su revancha contra Vasco Da Gama por Copa Sudamericana

La decisión del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena fue que la totalidad del plantel profesional viajara a Brasil, incluyendo a aquellos futbolistas que no serán parte del encuentro por sus lesiones (como Agustín Marchesín, Adam Bareiro, Tomás Belmonte y Tomás Aranda) para promover la unidad del grupo en la previa de un partido vital en el año para Boca.

La recuperación exprés de Paredes

El referente y capitán del equipo, Leandro Paredes mostró señales positivas en la rehabilitación del desgarro sufrido hace apenas 11 días en Córdoba, durante el choque contra Instituto.

Si bien los informes médicos estipulan un parate de al menos tres semanas debido a la gravedad de la lesión, la jerarquía del rival, la obligación de revertir el resultado adverso de la ida y el peso futbolístico que tiene el mediocampista dentro del once titular alimentan las posibilidades de que sea de la partida ante el Vasco da Gama en el Maracaná.

En caso de responder favorablemente en el calentamiento previo al encuentro ante Vasco Da Gama, el cuerpo técnico evalúa darle minutos, ya sea desde el arranque o como una alternativa determinante desde el banco de suplentes.