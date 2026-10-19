Un dragón gigantesco que parecía lanzar fuego desde el cielo se convirtió en el protagonista de un espectáculo tecnológico sin precedentes en Texas, Estados Unidos. La impresionante figura fue creada con 10.183 drones sincronizados y permitió establecer un nuevo récord Guinness. Pero no fue el único logro: las empresas organizadoras también alcanzaron una marca mundial por la cantidad de despegues realizados durante una misma semana.
Un dragón de fuego creado con más de 10.000 drones iluminó el cielo como nunca y rompió dos récords Guinness
Más de 10.000 drones formaron un dragón gigante y lograron dos récords Guinness. El operativo incluyó 71.207 lanzamientos en una semana
Los responsables de la hazaña fueron Sky Elements Drone Shows y Damoda America, que organizaron siete presentaciones entre el 27 y el 29 de septiembre de 2026 en una granja de Blue Ridge, una zona poco poblada de Texas. Los dos reconocimientos fueron confirmados oficialmente por Guinness World Records el 6 de octubre.
La magnitud del operativo quedó reflejada en una cifra: 71.207 lanzamientos de drones en siete días. Para alcanzar ese número, los equipos aterrizaban después de cada función, recargaban sus baterías y volvían a despegar para participar de nuevas coreografías aéreas.
El dragón de 10.183 drones superó ampliamente el récord Guinness anterior
La exhibición que hizo historia tuvo lugar el 28 de septiembre. Miles de luces se desplazaron de manera coordinada hasta formar una criatura mitológica de enormes dimensiones, cuya apariencia simulaba la expulsión de fuego.
El récord corresponde a la mayor representación aérea de una criatura mitológica creada con drones. La marca anterior se había conseguido en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, el 31 de diciembre de 2025, con 2.247 dispositivos. La producción estadounidense utilizó más de cuatro veces esa cantidad.
El segundo reconocimiento premió el mayor número de lanzamientos de drones en una semana. En este caso, las compañías superaron el registro previo de 55.939 despegues, también establecido en Estados Unidos.
Según informó Sky Elements, seis de las presentaciones utilizaron aproximadamente 10.000 drones, mientras que una llegó a los 11.000. Esta última cantidad fue señalada por la empresa como la mayor empleada en un espectáculo individual de este tipo en Estados Unidos, aunque no recibió un tercer título Guinness.
Además del dragón, el público pudo ver:
- Figuras de un águila
- Un león
- Un caballo alado
- Recreaciones del Arca de Noé
- Un agujero negro
- Objetos voladores no identificados
- Escenas espaciales
La tecnología que permitió repetir los espectáculos
Para coordinar miles de aparatos y reutilizarlos en distintas funciones, Damoda empleó un sistema de bandejas especiales que permite almacenar, distribuir y cargar los drones. Cada dispositivo despega desde una posición asignada y regresa al mismo lugar al finalizar su secuencia, lo que facilita la preparación de la siguiente presentación.
El desafío incluyó también las condiciones meteorológicas. Después de la primera función, realizada el 27 de septiembre, una fuerte tormenta amenazó con modificar los planes.
Michael Empric, adjudicador de Guinness World Records, estuvo presente para verificar el cumplimiento de los requisitos. Según describió, fue uno de los intentos más exigentes que le tocó supervisar por el clima y la complejidad de coordinar miles de aeronaves en vuelos sucesivos.
Para Sky Elements, los resultados significaron sus récords Guinness número 18 y 19. Su director ejecutivo, Rick Boss, destacó que las producciones de esta escala habían estado vinculadas principalmente con Asia y Medio Oriente.
La experiencia de Texas mostró cómo la programación informática, la iluminación y los sistemas automatizados permiten llevar los espectáculos con drones a una nueva dimensión, con una dificultad que va mucho más allá de dibujar figuras en el cielo: también exige recuperar, recargar y volver a poner en vuelo miles de dispositivos.
En pocas palabras
- Récord Guinness: un espectáculo con 10.183 drones formó un dragón gigante en Texas, EE. UU.
- Operativo Aéreo: se registraron 71.207 despegues de drones en una semana, superando una marca previa.
- Tecnología y Desafíos: se emplearon bandejas especiales para recargar y reutilizar drones, superando obstáculos climáticos.