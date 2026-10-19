Un dragón de fuego creado con más de 10.000 drones iluminó el cielo como nunca y rompió dos récords Guinness

Un león gigantesco ilumina el cielo para un espectáculo impresionante. Foto: gentileza

El dragón de 10.183 drones superó ampliamente el récord Guinness anterior

La exhibición que hizo historia tuvo lugar el 28 de septiembre. Miles de luces se desplazaron de manera coordinada hasta formar una criatura mitológica de enormes dimensiones, cuya apariencia simulaba la expulsión de fuego.

El récord corresponde a la mayor representación aérea de una criatura mitológica creada con drones. La marca anterior se había conseguido en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, el 31 de diciembre de 2025, con 2.247 dispositivos. La producción estadounidense utilizó más de cuatro veces esa cantidad.

El segundo reconocimiento premió el mayor número de lanzamientos de drones en una semana. En este caso, las compañías superaron el registro previo de 55.939 despegues, también establecido en Estados Unidos.

Según informó Sky Elements, seis de las presentaciones utilizaron aproximadamente 10.000 drones, mientras que una llegó a los 11.000. Esta última cantidad fue señalada por la empresa como la mayor empleada en un espectáculo individual de este tipo en Estados Unidos, aunque no recibió un tercer título Guinness.

Además del dragón, el público pudo ver:

Figuras de un águila

Un león

Un caballo alado

Recreaciones del Arca de Noé

Un agujero negro

Objetos voladores no identificados

Escenas espaciales

La tecnología que permitió repetir los espectáculos

Para coordinar miles de aparatos y reutilizarlos en distintas funciones, Damoda empleó un sistema de bandejas especiales que permite almacenar, distribuir y cargar los drones. Cada dispositivo despega desde una posición asignada y regresa al mismo lugar al finalizar su secuencia, lo que facilita la preparación de la siguiente presentación.

Los equipos de Sky Elements y Damoda America celebran los dos récords Guinness. Foto: GWR

El desafío incluyó también las condiciones meteorológicas. Después de la primera función, realizada el 27 de septiembre, una fuerte tormenta amenazó con modificar los planes.

Michael Empric, adjudicador de Guinness World Records, estuvo presente para verificar el cumplimiento de los requisitos. Según describió, fue uno de los intentos más exigentes que le tocó supervisar por el clima y la complejidad de coordinar miles de aeronaves en vuelos sucesivos.

Para Sky Elements, los resultados significaron sus récords Guinness número 18 y 19. Su director ejecutivo, Rick Boss, destacó que las producciones de esta escala habían estado vinculadas principalmente con Asia y Medio Oriente.

La experiencia de Texas mostró cómo la programación informática, la iluminación y los sistemas automatizados permiten llevar los espectáculos con drones a una nueva dimensión, con una dificultad que va mucho más allá de dibujar figuras en el cielo: también exige recuperar, recargar y volver a poner en vuelo miles de dispositivos.