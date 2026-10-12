Dos ilusionistas rompieron los Récords Guinness al levitar 5 horas a 9 metros de altura: "Hazaña imposible"

Handlich y Harry alcanzaron dos récords mundiales Guinness tras permanecer suspendidos durante 5 horas y 11 minutos a 9 metros.

Tras este logro, Harry Magic y Handlich se reunirán en un mismo escenario para presentar Imposible, un espectáculo que combina grandes ilusiones, desapariciones, apariciones, levitaciones y efectos visuales, con instancias de participación del público.

Imposible, el espectáculo de magia tras romper dos Récords Guinness

Las funciones están programadas para el 19 y 20 de noviembre de 2026 en el Teatro Crisanto Luque de la Universidad ECCI, en Bogotá.

La propuesta está dirigida a públicos familiares y a quienes disfrutan de la magia escénica. Su objetivo es llevar al teatro situaciones que parecen desafiar la lógica y la percepción, a través de números de gran formato y recursos técnicos preparados para cada efecto.

La participación de los espectadores también tendrá un lugar dentro de la puesta en escena, que busca generar una experiencia dinámica y acercar al público a los distintos trucos.

Dos estilos de ilusionismo en una misma puesta en escena

El encuentro entre Harry Magic y Handlich reúne dos maneras de abordar la magia. Una se apoya en el desarrollo técnico de grandes aparatos escénicos, mientras que la otra incorpora la narración y la conexión emocional con los asistentes.

Los magos colombianos son la sensación del momento. Foto: gentileza

La combinación de ambos enfoques permite integrar el manejo del espacio, la preparación de los efectos y la construcción de historias capaces de mantener la atención durante la función.

Aunque los números puedan parecer contradecir las leyes físicas, su ejecución requiere técnicas, mecanismos y una preparación cuidadosa. En Imposible, esos elementos se combinarán en una propuesta que pone en primer plano el asombro y la participación del público.

Con sus dos récords Guinness como antecedente, considerados como "hazaña imposible", los ilusionistas colombianos llevarán a Bogotá un espectáculo conjunto que reúne distintas expresiones de la magia contemporánea.