La magia colombiana consiguió dos reconocimientos internacionales gracias a los ilusionistas Handlich y Harry, quienes alcanzaron dos récords mundiales Guinness tras permanecer suspendidos durante 5 horas y 11 minutos, a una altura de 9 metros.
Dos ilusionistas rompieron los Récords Guinness al levitar 5 horas a 9 metros de altura: "Hazaña imposible"
Handlich y Harry lograron dos récords Guinness al levitar durante 5 horas y 11 minutos a 9 metros de altura. En noviembre presentarán un espectáculo impresionante
El desafío de resistencia e ilusionismo les permitió superar las marcas anteriores de los brasileños Henry y Klaus, que habían conseguido levitar durante 4 horas y 20 minutos, a 7 metros de altura.
Los reconocimientos, avalados por Guinness World Records, corresponden a las categorías de mayor tiempo levitando en un espacio público y mayor altura levitando en un espacio público.
Tras este logro, Harry Magic y Handlich se reunirán en un mismo escenario para presentar Imposible, un espectáculo que combina grandes ilusiones, desapariciones, apariciones, levitaciones y efectos visuales, con instancias de participación del público.
Imposible, el espectáculo de magia tras romper dos Récords Guinness
Las funciones están programadas para el 19 y 20 de noviembre de 2026 en el Teatro Crisanto Luque de la Universidad ECCI, en Bogotá.
La propuesta está dirigida a públicos familiares y a quienes disfrutan de la magia escénica. Su objetivo es llevar al teatro situaciones que parecen desafiar la lógica y la percepción, a través de números de gran formato y recursos técnicos preparados para cada efecto.
La participación de los espectadores también tendrá un lugar dentro de la puesta en escena, que busca generar una experiencia dinámica y acercar al público a los distintos trucos.
Dos estilos de ilusionismo en una misma puesta en escena
El encuentro entre Harry Magic y Handlich reúne dos maneras de abordar la magia. Una se apoya en el desarrollo técnico de grandes aparatos escénicos, mientras que la otra incorpora la narración y la conexión emocional con los asistentes.
La combinación de ambos enfoques permite integrar el manejo del espacio, la preparación de los efectos y la construcción de historias capaces de mantener la atención durante la función.
Aunque los números puedan parecer contradecir las leyes físicas, su ejecución requiere técnicas, mecanismos y una preparación cuidadosa. En Imposible, esos elementos se combinarán en una propuesta que pone en primer plano el asombro y la participación del público.
Con sus dos récords Guinness como antecedente, considerados como "hazaña imposible", los ilusionistas colombianos llevarán a Bogotá un espectáculo conjunto que reúne distintas expresiones de la magia contemporánea.
En pocas palabras
- Récord Guinness: ilusionistas Handlich y Harry levitaron por 5 horas y 11 minutos, superando marcas previas.
- Doble Reconocimiento: lograron récords por mayor tiempo y altura en levitación pública.
- Nuevo Espectáculo: Presentarán Imposible, un show único.