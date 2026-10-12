¿Cuánto tiempo puede permanecer una persona bajo el agua sin respirar? El croata Vitomir Marii llevó esa pregunta a un extremo extraordinario: logró mantenerse sumergido durante 29 minutos y 3 segundos, una marca reconocida por Guinness World Records en la categoría de apnea asistida con oxígeno.
Aguantó casi media hora bajo el agua y rompió un récord Guinness que desafía los límites del cuerpo humano
El croata Vitomir Marii permaneció 29 minutos y 3 segundos sin respirar bajo el agua y rompió un Récord Guinness. La técnica que utilizó
La hazaña se realizó en una piscina del Hotel Bristol, en la ciudad costera de Opatija, Croacia. El intento contó con la supervisión de cinco jueces de la Asociación Internacional de Apnea (AIDA), representantes de Guinness y alrededor de 100 espectadores. Fue el el 14 de junio de 2025.
El desafío también fue el evento central de la campaña ambiental Fit for the Ocean (En forma por el océano), destinada a generar conciencia sobre la conservación de los ecosistemas marinos.
Cómo logró Vitomir Marii aguantar casi media hora bajo el agua
La clave estuvo en una preparación específica: antes de sumergirse boca abajo en una piscina de tres metros de profundidad, Marii inhaló oxígeno al 100% durante diez minutos mediante un regulador.
El procedimiento, conocido como apnea asistida con oxígeno, permite aumentar las reservas de oxígeno disponibles en el organismo antes de iniciar la inmersión. Así, el deportista contó con una cantidad de oxígeno muy superior a la habitual para sostener sus funciones vitales durante el intento.
La técnica no elimina los riesgos ni convierte la experiencia en algo seguro para cualquier persona. Por el contrario, exige preparación especializada y supervisión, ya que una inmersión prolongada puede provocar complicaciones graves.
El récord anterior y los peligros de la apnea extrema
Con sus 29 minutos y 3 segundos, Marii superó por casi cinco minutos la marca anterior de 24 minutos y 37 segundos, establecida en 2021 por Budimir Šobat, otro reconocido apneísta croata.
Marii cuenta con una amplia trayectoria en deportes extremos y otros registros mundiales, entre ellos una marca vinculada con la caminata submarina más larga con una sola respiración en el fondo del mar.
Sin embargo, el propio deportista ha advertido sobre los peligros de este tipo de desafíos. Entre los riesgos se encuentran la toxicidad por oxígeno y las consecuencias de la acumulación de dióxido de carbono en el organismo. La capacidad para controlar las respuestas involuntarias del cuerpo requiere años de entrenamiento físico y mental.
En tanto, en apnea sin inhalación previa de oxígeno puro, el récord mundial es el del francés Stéphane Mifsud, quien permaneció sin respirar durante 11 minutos y 35 segundos en 2009.
Por eso, aunque ambos registros Guinness miden la capacidad de permanecer sin respirar, pertenecen a condiciones diferentes y no deben compararse como si fueran la misma prueba.
En pocas palabras
- Récord Guinness: el croata Vitomir Marii batió la marca de apnea asistida con oxígeno con 29 minutos y 3 segundos.
- Preparación: Marii inhaló oxígeno al 100% durante diez minutos antes de la inmersión para aumentar sus reservas.
- Riesgos: el deportista advirtió sobre peligros como toxicidad por oxígeno y acumulación de dióxido de carbono.