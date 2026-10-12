Aguantó casi media hora bajo el agua y rompió un récord Guinness que desafía los límites del cuerpo humano

La apnea puede traer complicaciones físicas y mentales. Consultar con un profesional antes de hacer una prueba así. Foto: gentileza

Cómo logró Vitomir Marii aguantar casi media hora bajo el agua

La clave estuvo en una preparación específica: antes de sumergirse boca abajo en una piscina de tres metros de profundidad, Marii inhaló oxígeno al 100% durante diez minutos mediante un regulador.

El procedimiento, conocido como apnea asistida con oxígeno, permite aumentar las reservas de oxígeno disponibles en el organismo antes de iniciar la inmersión. Así, el deportista contó con una cantidad de oxígeno muy superior a la habitual para sostener sus funciones vitales durante el intento.

La técnica no elimina los riesgos ni convierte la experiencia en algo seguro para cualquier persona. Por el contrario, exige preparación especializada y supervisión, ya que una inmersión prolongada puede provocar complicaciones graves.

El récord anterior y los peligros de la apnea extrema

Con sus 29 minutos y 3 segundos, Marii superó por casi cinco minutos la marca anterior de 24 minutos y 37 segundos, establecida en 2021 por Budimir Šobat, otro reconocido apneísta croata.

El récord Guinness de aguantar sin respirar bajo el agua es de un croata. Foto: gentileza

Marii cuenta con una amplia trayectoria en deportes extremos y otros registros mundiales, entre ellos una marca vinculada con la caminata submarina más larga con una sola respiración en el fondo del mar.

Sin embargo, el propio deportista ha advertido sobre los peligros de este tipo de desafíos. Entre los riesgos se encuentran la toxicidad por oxígeno y las consecuencias de la acumulación de dióxido de carbono en el organismo. La capacidad para controlar las respuestas involuntarias del cuerpo requiere años de entrenamiento físico y mental.

El croata Vitomir Marii batió un récord Guinness impresionante. Para eso debió prepararse con mucho tiempo. Foto: gentileza

En tanto, en apnea sin inhalación previa de oxígeno puro, el récord mundial es el del francés Stéphane Mifsud, quien permaneció sin respirar durante 11 minutos y 35 segundos en 2009.

Por eso, aunque ambos registros Guinness miden la capacidad de permanecer sin respirar, pertenecen a condiciones diferentes y no deben compararse como si fueran la misma prueba.