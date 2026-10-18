Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz, se mostró muy feliz, y a la vez sorprendido por el trámite y el resultado -abultado- que lograron sus dirigidos, que a dos fecha del final de la fase regular del torneo de la Primera Nacional, donde busca desde el segundo puesto desbancar al puntero Ferro.
Pablo De Muner: "Siento mucho orgullo de la manera que estamos compitiendo"
El entrenador de Godoy Cruz Pablo De Muner habló de la goleada y el difícil momento vivido por Godoy Cruz en el inicio frente a Estudiantes
La sorpresa de Pablo De Muner por el vértigo del partido
En la conferencia de prensa post partido en el Feliciano Gambarte, Pablo De Muner habló del duelo con Estudiantes de Buenos Aires confesando: "Sabíamos que iba a ser un partido de esta manera, la verdad que nunca me imaginé que fuera un partido tan abierto".
Luego completó: "Creo que el comienzo del partido para nosotros no fue bueno con la lesión de Rossi, el gol de ellos. Me parece que ahí el equipo tuvo una reacción realmente muy buena, y bueno, la verdad que ellos nos llegaron muy poco y nos hicieron daño".
Consultado sobre cambios tácticos para enfrentar al Pincha de Caseros, el entrenador dijo: "Creo que era el momento para cambiar. Me costó mucho la decisión, porque creo que tanto (Benjamín) Schamine como Santi Martínez, lo estaban haciendo realmente muy bien. Pero bueno, tener esa variedad, lo que nos da el doble nueve, ya lo sabemos, hemos pasado por eso, hemos construido mucho de esa manera".
Respecto a lo táctico, de Muner sumó: "Nosotros tenemos que empezar a combinar un poco esto, de volver un poco a, dependiendo de los equipos que nos planteen, de poder dominar el juego corto y poder dominar el juego largo. Y la verdad que Axel (Rodríguez) es decisivo, hace un trabajo descomunal, porque es un chico que te puede aparecer por la banda derecha; te puede aparecer por banda izquierda, o como en el centro pasillo de Pino. Te marca profundidades, sabe cuándo descender, sabe cuándo no descender".
La lesión de Tomás Rossi
Consultado el DT sobre la preocupante lesión de Tomás Rossi, dijo: "Vamos a hacer los estudios, la verdad que las sensaciones no son buenas. Así que esperaremos los estudios mañana (por este lunes) y veremos, pero no son buenas las sensaciones de él".
Analizando en general el torneo que viene jugando el Expreso, su conductor técnico destacó: "Siento mucho orgullo de la manera que estamos compitiendo, de la manera que estamos llegando al final del torneo. Siento que este grupo se mata, que la pasó realmente muy mal y hoy, verlos de esta manera me llena de orgullo. Así que, méritos de ellos, que puedan disfrutar un poco".
Sobre la pulseada con Ferro en este tramo final para llegar a la Final, Pablo De Muner dijo: "En cuanto a lo de Ferro, creo que hay una mínima chance. Nosotros nos vamos a preparar a lo que nos toque, de la mejor manera. Saber que si no es por un lado, será por el otro (jugando el Reducido)", concluyó.
En pocas palabras
- Pablo De Muner: Se mostró feliz y sorprendido por el abultado resultado obtenido por Godoy Cruz.
- Lesión de Rossi: Las sensaciones sobre la lesión de Tomás Rossi no son buenas y se esperan estudios.
- Competencia: El DT siente orgullo por cómo compite el equipo en el final del torneo de Primera Nacional.