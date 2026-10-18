Pablo De Muner: "Siento mucho orgullo de la manera que estamos compitiendo"

Consultado sobre cambios tácticos para enfrentar al Pincha de Caseros, el entrenador dijo: "Creo que era el momento para cambiar. Me costó mucho la decisión, porque creo que tanto (Benjamín) Schamine como Santi Martínez, lo estaban haciendo realmente muy bien. Pero bueno, tener esa variedad, lo que nos da el doble nueve, ya lo sabemos, hemos pasado por eso, hemos construido mucho de esa manera".

Axel Rodríguez, delantero de Godoy Cruz Antonio Tomba. Siento mucho orgullo de la manera que estamos compitiendo

Respecto a lo táctico, de Muner sumó: "Nosotros tenemos que empezar a combinar un poco esto, de volver un poco a, dependiendo de los equipos que nos planteen, de poder dominar el juego corto y poder dominar el juego largo. Y la verdad que Axel (Rodríguez) es decisivo, hace un trabajo descomunal, porque es un chico que te puede aparecer por la banda derecha; te puede aparecer por banda izquierda, o como en el centro pasillo de Pino. Te marca profundidades, sabe cuándo descender, sabe cuándo no descender".

Tomás Rossi salió en camilla y dando muestras de mucho dolor. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La lesión de Tomás Rossi

Consultado el DT sobre la preocupante lesión de Tomás Rossi, dijo: "Vamos a hacer los estudios, la verdad que las sensaciones no son buenas. Así que esperaremos los estudios mañana (por este lunes) y veremos, pero no son buenas las sensaciones de él".

Analizando en general el torneo que viene jugando el Expreso, su conductor técnico destacó: "Siento mucho orgullo de la manera que estamos compitiendo, de la manera que estamos llegando al final del torneo. Siento que este grupo se mata, que la pasó realmente muy mal y hoy, verlos de esta manera me llena de orgullo. Así que, méritos de ellos, que puedan disfrutar un poco".

Sobre la pulseada con Ferro en este tramo final para llegar a la Final, Pablo De Muner dijo: "En cuanto a lo de Ferro, creo que hay una mínima chance. Nosotros nos vamos a preparar a lo que nos toque, de la mejor manera. Saber que si no es por un lado, será por el otro (jugando el Reducido)", concluyó.