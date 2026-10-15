Pablo De Muner diagrama el once titular de Godoy Cruz para jugar ante Estudiantes de Caseros

Habrá que esperar a la práctica de este viernes en la que el DT definirá los once que iniciarán un encuentro clave ante el conjunto de Caseros.

A solo 3 fechas del final de la fase regular Godoy Cruz está tercero con 57 puntos y con solo 9 puntos en juego se encuentra a uno del escolta Deportivo Morón (58) y a 5 de Ferro Carril Oeste (62) que es el puntero y por ahora se está clasificando a la final por el primer ascenso.

Godoy Cruz acumula 7 partidos sin perder

Godoy Cruz lleva una racha de 7 partidos sin perder con 5 triunfos y dos empates. Además, en el Feliciano Gambarte lleva 3 triunfos seguidos frente a San Telmo (3-0), Colón (2-0), y Los Andes (2-1).

Lo que le queda a Godoy Cruz en la Primera Nacional