Pablo De Muner diagrama el once titular de Godoy Cruz para jugar ante Estudiantes de Caseros

Godoy Cruz empató sin goles ante All Boys en un partido que terminó en un escándalo y ahora se prepara para jugar con Estudiantes de Buenos Aires este domingo desde las 18, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 34 de la Primera Nacional.
Godoy Cruz empató sin goles ante All Boys en un partido que terminó en un escándalo y ahora se prepara para jugar con Estudiantes de Buenos Aires este domingo desde las 18, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 34 de la Primera Nacional.
El choque tendrá como árbitro principal a Fabrizio Llobet y el equipo de Pablo De Muner buscará volver al triunfo en condición de local.
La probable formación que definirá el entrenador Pablo De Muner sería con estos once jugadores: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Felipe Cairus; Sebastián Martínez y Martín Pino.
Habrá que esperar a la práctica de este viernes en la que el DT definirá los once que iniciarán un encuentro clave ante el conjunto de Caseros.
A solo 3 fechas del final de la fase regular Godoy Cruz está tercero con 57 puntos y con solo 9 puntos en juego se encuentra a uno del escolta Deportivo Morón (58) y a 5 de Ferro Carril Oeste (62) que es el puntero y por ahora se está clasificando a la final por el primer ascenso.
Godoy Cruz lleva una racha de 7 partidos sin perder con 5 triunfos y dos empates. Además, en el Feliciano Gambarte lleva 3 triunfos seguidos frente a San Telmo (3-0), Colón (2-0), y Los Andes (2-1).
Lo que le queda a Godoy Cruz en la Primera Nacional