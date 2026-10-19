Nicolás Otamendi le pidió disculpas a Santiago Beltrán tras su desplante ante Sarmiento

La confesión de Nicolás Otamendi en zona mixta

Lejos de esquivar la controversia tras superar al conjunto cordobés, Nicolás Otamendi enfrentó los micrófonos en la zona mixta y reconoció con absoluta honestidad su exceso de vehemencia sobre el campo de juego: "Le pedí disculpas personalmente, lo hago público también porque a veces se me sale la chaveta, pero vivo el fútbol de una manera que soy competitivo, pero hay veces que por el nivel del partido o lo que sea… lo hice, le pedí disculpas a él”.

En esa misma sintonía, el referente de la defensa millonaria profundizó sobre el compromiso cotidiano del juvenil y el conocimiento previo que comparten desde la Selección argentina: "Yo sé lo que Santi puede dar, lo veo todos los días, es el primero en llegar, el último en irse y sé lo que puede dar, yo cuando lo conocí en la Selección y dije que River tenía un arquero para muchos años".

"Es sacar esa personalidad, el arco de River es muy grande y la verdad que hoy lo hizo muy bien, estoy muy contento por él, por el equipo“, explicó luego del triunfo frente a River.

De esta manera, el zaguero dio por concluido el cortocircuito originado en Junín y ratificó la confianza del vestuario en Beltrán para adueñarse de un puesto de máxima exigencia. Con la valla invicta consumada ante Belgrano y el respaldo público del subcapitán, el Millonario desactivó el foco de tensión y consolidó la solidez de su estructura defensiva de cara a los próximos desafíos del campeonato.