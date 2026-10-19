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Arrepentido

Nicolás Otamendi le pidió disculpas a Santiago Beltrán tras su desplante ante Sarmiento

"A veces se me sale la chaveta", manifestó Nicolás Otamendi tras el triunfo frente a Belgrano y dejó atrás la polémica

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Nicolás Otamendi le tiró flores a Santiago Beltrán.

Nicolás Otamendi le tiró flores a Santiago Beltrán.

La contundente victoria de River por 3 a 0 sobre Belgrano no solo dejó buenas sensaciones desde lo futbolístico, sino que también sirvió para sellar la reconciliación interna en el fondo millonario en una historia que tiene a Nicolás Otamendi y a Santiago Beltrán como protagonistas.

El episodio que había encendido la polémica se produjo días atrás en Junín, donde el equipo apenas rescató un empate con sabor a poco frente a Sarmiento.

Nicolás Otamendi se mostró autocrítico.

Nicolás Otamendi se mostró autocrítico.

En medio de la frustración por el rendimiento colectivo, las cámaras de la transmisión captaron el momento exacto en el que el marcador central le recriminó enérgicamente al arquero que saliera de bajo de los tres palos con mayor decisión.

La confesión de Nicolás Otamendi en zona mixta

Lejos de esquivar la controversia tras superar al conjunto cordobés, Nicolás Otamendi enfrentó los micrófonos en la zona mixta y reconoció con absoluta honestidad su exceso de vehemencia sobre el campo de juego: "Le pedí disculpas personalmente, lo hago público también porque a veces se me sale la chaveta, pero vivo el fútbol de una manera que soy competitivo, pero hay veces que por el nivel del partido o lo que sea… lo hice, le pedí disculpas a él”.

En esa misma sintonía, el referente de la defensa millonaria profundizó sobre el compromiso cotidiano del juvenil y el conocimiento previo que comparten desde la Selección argentina: "Yo sé lo que Santi puede dar, lo veo todos los días, es el primero en llegar, el último en irse y sé lo que puede dar, yo cuando lo conocí en la Selección y dije que River tenía un arquero para muchos años".

"Es sacar esa personalidad, el arco de River es muy grande y la verdad que hoy lo hizo muy bien, estoy muy contento por él, por el equipo“, explicó luego del triunfo frente a River.

De esta manera, el zaguero dio por concluido el cortocircuito originado en Junín y ratificó la confianza del vestuario en Beltrán para adueñarse de un puesto de máxima exigencia. Con la valla invicta consumada ante Belgrano y el respaldo público del subcapitán, el Millonario desactivó el foco de tensión y consolidó la solidez de su estructura defensiva de cara a los próximos desafíos del campeonato.

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