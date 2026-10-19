El arquero argentino que sufrió un golazo de mitad de cancha y es candidato al Premio Puskas

Aquel tempranero bombazo no solo abrió el marcador, sino que asestó un golpe demoledor al planteo del conjunto visitante. La genialidad de Gómez consolidó el control territorial y futbolístico del dueño de casa, desactivando cualquier plan de respuesta de un Crystal Palace que exhibió desatenciones defensivas notorias y sufrió el desarrollo del trámite en cada rincón del terreno.
Con la ventaja inicial y el envión anímico a su favor, el equipo de Hürzeler manejó los tiempos con absoluta holgura y terminó rubricando una goleada categórica por 5-0 en el certamen más competitivo del planeta.
Pese a los festejos colectivos por la contundencia demostrada, el gol de media cancha del paraguayo se convirtió indiscutidamente en el suceso más viral y comentado del fin de semana deportivo.
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