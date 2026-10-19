El arquero argentino que sufrió un golazo de mitad de cancha y es candidato al Premio Puskas

La precisión quirúrgica del remate y la osadía para intentar semejante maniobra desataron la locura entre los simpatizantes presentes; por otro lado, el arquero argentino que lo sufrió fue Walter Benítez.

Diego Gómez convirtió un golazo digno del Premio Puskas.

La joya de Diego Gómez ante Walter Benítez que pide el Premio Puskas

La obra maestra se materializó a los siete minutos de juego, cuando el partido recién comenzaba a armarse. El mediocampista albirrojo recibió una habilitación de Olivier Boscagli, levantó la mirada para evaluar el panorama y desenfundó un teledirigido impecable desde la mitad de la cancha; la pelota tomó una trayectoria perfecta y sorprendió a un adelantado Walter Benítez, que pese al esfuerzo no logró impedir que el arquero argentino quedara expuesto ante la majestuosidad de la definición.