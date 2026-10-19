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El arquero argentino que sufrió un golazo de mitad de cancha y es candidato al Premio Puskas

Tan solo 7 minutos pasaron para que el arquero argentina recibiera un gol que ya está en los planes del Premio Puskas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Walter Benítez sufrió un golazo que puede ganar el Premio Puskas.

Walter Benítez sufrió un golazo que puede ganar el Premio Puskas.

Brighton vivió una jornada dominical perfecta en la Premier League al conseguir una aplastante victoria por 5 a 0 sobre Crystal Palace en el AMEX Stadium. El gran protagonista de la tarde fue el volante paraguayo Diego Gómez, realizó un disparo sensacional desde el círculo central que ya se posiciona como candidado al Premio Puskas.

La precisión quirúrgica del remate y la osadía para intentar semejante maniobra desataron la locura entre los simpatizantes presentes; por otro lado, el arquero argentino que lo sufrió fue Walter Benítez.

Diego G&oacute;mez convirti&oacute; un golazo digno del Premio Puskas.

Diego Gómez convirtió un golazo digno del Premio Puskas.

La joya de Diego Gómez ante Walter Benítez que pide el Premio Puskas

La obra maestra se materializó a los siete minutos de juego, cuando el partido recién comenzaba a armarse. El mediocampista albirrojo recibió una habilitación de Olivier Boscagli, levantó la mirada para evaluar el panorama y desenfundó un teledirigido impecable desde la mitad de la cancha; la pelota tomó una trayectoria perfecta y sorprendió a un adelantado Walter Benítez, que pese al esfuerzo no logró impedir que el arquero argentino quedara expuesto ante la majestuosidad de la definición.

Aquel tempranero bombazo no solo abrió el marcador, sino que asestó un golpe demoledor al planteo del conjunto visitante. La genialidad de Gómez consolidó el control territorial y futbolístico del dueño de casa, desactivando cualquier plan de respuesta de un Crystal Palace que exhibió desatenciones defensivas notorias y sufrió el desarrollo del trámite en cada rincón del terreno.

Con la ventaja inicial y el envión anímico a su favor, el equipo de Hürzeler manejó los tiempos con absoluta holgura y terminó rubricando una goleada categórica por 5-0 en el certamen más competitivo del planeta.

Pese a los festejos colectivos por la contundencia demostrada, el gol de media cancha del paraguayo se convirtió indiscutidamente en el suceso más viral y comentado del fin de semana deportivo.

https://www.youtube.com/watch?v=s4hvAfEs8rE

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