La particular respuesta de Ponzio ante los rumores sobre el posible regreso de Ramón Díaz a River

"Sé en el lugar en el que estoy y no le voy a hacer mal a River nunca. Eso me deja tranquilo", respondió el actual DT a la pregunta respecto si le molestaba que se hablara del regreso del riojano durante su desempeño como entrenador principal del Millonario.

Ponzio sobre la victoria de River ante Belgrano

En cuanto al encuentro ante el Pirata, Leonardo Ponzio rescató la presentación del equipo y el esquema que utilizó en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. "Los jugadores hicieron todo lo que veníamos haciendo. Perfecto no hay nada, pero hicimos lo que vinimos a buscar. Al mundo River le gusta verse así. Estos jugadores van a disfrutar en este club. El doble cinco puede ser una opción. Si queremos el enganche tenemos que jugar con un solo cinco. Iremos viendo".

En la continuidad del análisis, Ponzio concluyó: "El balance lo hago con la suma de puntos. Insisto en que no tenemos que perder la pelota. Tenemos que generar muchas situaciones de gol. Hoy mantuvimos el arco en cero y es importante porque nos da seguridad".