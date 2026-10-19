La particular respuesta de Ponzio ante los rumores sobre el posible regreso de Ramón Díaz a River

River logró un contundente triunfo ante Belgrano por 3 a 0 en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura. El Millonario se impuso en Córdoba y escaló al quinto lugar de la tabla de posiciones de la Zona B.
Leonardo Ponzio se refirió a los rumores que vinculan a Ramón Díaz y un posible regreso a la dirección técnica de River
River logró un contundente triunfo ante Belgrano por 3 a 0 en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura. El Millonario se impuso en Córdoba y escaló al quinto lugar de la tabla de posiciones de la Zona B.
En conferencia de prensa, el entrenador Leonardo Ponzio se refirió no solo a la victoria del elenco de Núñez sino también a los rumores que acercan a Ramón Díaz como futuro DT de River.
Leonardo Ponzio lleva dirigidos apenas 7 partidos en River desde la salida de Eduardo Coudet como DT. En total, acumula cinco victorias, un empate y una derrota. En plena recuperación de un Millonario que no encontraba su juego con el Chacho, Ponzio respondió a la consulta sobre su continuidad y los rumores sobre una posible vuelta de Ramón Díaz a la conducción técnica de la banda roja.
"Sé en el lugar en el que estoy y no le voy a hacer mal a River nunca. Eso me deja tranquilo", respondió el actual DT a la pregunta respecto si le molestaba que se hablara del regreso del riojano durante su desempeño como entrenador principal del Millonario.
En cuanto al encuentro ante el Pirata, Leonardo Ponzio rescató la presentación del equipo y el esquema que utilizó en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. "Los jugadores hicieron todo lo que veníamos haciendo. Perfecto no hay nada, pero hicimos lo que vinimos a buscar. Al mundo River le gusta verse así. Estos jugadores van a disfrutar en este club. El doble cinco puede ser una opción. Si queremos el enganche tenemos que jugar con un solo cinco. Iremos viendo".
En la continuidad del análisis, Ponzio concluyó: "El balance lo hago con la suma de puntos. Insisto en que no tenemos que perder la pelota. Tenemos que generar muchas situaciones de gol. Hoy mantuvimos el arco en cero y es importante porque nos da seguridad".