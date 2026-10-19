Escándalo en el Balón de Oro: Cristiano Ronaldo aplasta a Lionel Messi en un nuevo premio

Por su parte, Lionel Messi se ubicó en el segundo lugar con apenas el 13% de los votos. A pesar de que la candidatura del rosarino recuerda su histórico año 2012, en el que marcó la cifra récord de 91 goles en 69 partidos, la masiva participación en favor de CR7 lo dejó sorpresivamente lejos de la cima.

Las cinco actuaciones más votadas por el público hasta el momento son:

Cristiano Ronaldo (2008): 62% de los votos.

62% de los votos. Lionel Messi (2012): 13% de los votos.

13% de los votos. Lionel Messi (2023): 9% de los votos (impulsado por la consagración en el Mundial de Qatar).

9% de los votos (impulsado por la consagración en el Mundial de Qatar). Cristiano Ronaldo (2017): 7% de los votos.

7% de los votos. Cristiano Ronaldo (2016): 2% de los votos.

El mundo del fútbol está expectante por la entrega del Balón de Oro.

Cuándo se entrega el nuevo premio del Balón de Oro

Los hinchas de todo el mundo tienen tiempo de emitir su voto hasta el 27 de octubre, día en que se cerrará formalmente la plataforma digital.

La gala oficial del Balón de Oro coronará al vencedor de esta primera edición del premio BOAT, donde se verá si la Messi logra acortar distancias o si Cristiano Ronaldo ratifica esta paliza histórica en las urnas virtuales.