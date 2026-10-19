Inicio Ovación Fútbol Balón de Oro
Diferencia abrumadora

Escándalo en el Balón de Oro: Cristiano Ronaldo aplasta a Lionel Messi en un nuevo premio

El astro portugués encabeza con una amplia diferencia las votaciones, mientras que Lionel Messi se encuentra en el segundo puesto de este nuevo premio

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Por ahora, el nombre de Messi se ubica segundo en las votaciones. 

Por ahora, el nombre de Messi se ubica segundo en las votaciones. 

A días de que se lleve a cabo una nueva gala del Balón de Oro, se filtraron los contundentes números del premio BOAT (Best of All Time), la nueva categoría abierta al voto del público que busca premiar la mejor actuación histórica de un futbolista. En este contexto, Cristiano Ronaldo sacó una diferencia insólita y aplastó a Lionel Messi en la carrera por el trofeo.

La iniciativa nació a comienzos de octubre para que los fanáticos de todo el mundo elijan qué desempeño individual de un ganador del Balón de Oro merece ser reconocido como el más espectacular de todos los tiempos, pero las votaciones mostraron una brecha abrumadora y, para muchos, inesperada a favor de Cristiano Ronaldo.

Con gran diferencia: Cristiano Ronaldo supera a Messi en el premio otorgado por el público.

Con gran diferencia: Cristiano Ronaldo supera a Messi en el premio otorgado por el público.

Una diferencia aplastante entre Cristiano Ronaldo y Messi

Según los datos relevados directamente en la plataforma oficial del Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo lidera holgadamente con el 62% de los votos. La comunidad futbolera respaldó de manera masiva su nivel demostrado en el año 2008, cuando brilló con la camiseta del Manchester United conquistando la UEFA Champions League y su primer premio individual de esta magnitud.

Por su parte, Lionel Messi se ubicó en el segundo lugar con apenas el 13% de los votos. A pesar de que la candidatura del rosarino recuerda su histórico año 2012, en el que marcó la cifra récord de 91 goles en 69 partidos, la masiva participación en favor de CR7 lo dejó sorpresivamente lejos de la cima.

Las cinco actuaciones más votadas por el público hasta el momento son:

  • Cristiano Ronaldo (2008): 62% de los votos.
  • Lionel Messi (2012): 13% de los votos.
  • Lionel Messi (2023): 9% de los votos (impulsado por la consagración en el Mundial de Qatar).
  • Cristiano Ronaldo (2017): 7% de los votos.
  • Cristiano Ronaldo (2016): 2% de los votos.
El mundo del fútbol está expectante por la entrega del Balón de Oro.

El mundo del fútbol está expectante por la entrega del Balón de Oro.

Cuándo se entrega el nuevo premio del Balón de Oro

Los hinchas de todo el mundo tienen tiempo de emitir su voto hasta el 27 de octubre, día en que se cerrará formalmente la plataforma digital.

La gala oficial del Balón de Oro coronará al vencedor de esta primera edición del premio BOAT, donde se verá si la Messi logra acortar distancias o si Cristiano Ronaldo ratifica esta paliza histórica en las urnas virtuales.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas