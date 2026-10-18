Mundial de hockey sobre patines: Argentina cayó en la final por penales ante Francia y es subcampeón mundial

La formación inicial de Argentina estuvo integrada por Constantino Acevedo, Nolo Romero, Lucas Martínez, Ezequiel Mena y Facundo Navarro.

Le anulaban un gol al equipo francés por una falta en ataque a instancias del VAR. Sin embargo, los europeos complicaban al elenco argentino en la primera etapa.

Si bien en los primeros minutos Francia complicó a Argentina, después los dirigidos por José Luis Páez emparejaron las acciones.

Era un partido cerrado, con mucha marca y con ambos arqueros protagonistas.

Ezequiel Mena marcó uno de los goles argentinos ante Francia. Foto: Comité Nacional de Hockey

A los 19 minutos 6 segundos del primer tiempo Ezequiel Mena marcaba el 1-0 y le daba tranquilidad a Argentina.

El subcampéon del mundo en Novara 2024 tenía muchas faltas y eso preocupaba.

A los 10' 5" del complemento el peligroso Bruno Di Benedetto vulneraba al seguro Conti Acevedo con un tiro desde lejos y ponía el empate.

Argentina llegaba a la décima falta y Carlo Di Benedetto a los 13' 29" marcaba el 2-1.

A los 21' 49" Rampulla le pegaba al arco, la bocha daba en el travesaño y en el rebote Martínez estampaba el 2-2.

Argentinos y franceses empataban 2 a 2 e iban al alargue. El partido no se definía y los penales decidían la historia.

En los penales se impuso el elenco orientado por Nuno Lópes y fueron protagonistas nuevamente los arqueros Acevedo (del combinado argentino) y Pedro Chambel (del elenco galo).

En el tercer puesto quedó Portugal, que este domingo le ganó 5 a 3 a España.

El camino de la Selección argentina en el Mundial de hockey sobre patines

En el debut la Albiceleste perdió ante Francia 2 a 1, luego triunfó ante Angola por 4 a 1 y goleó a Chile por 4 a 0 en el cierre de la fase clasificatoria. Tras ser segundo en el Grupo B, el elenco nacional superó por 4 a 1 a Italia en los cuartos de final y venció a España -el campeón del mundo en Novara 2024- 2 a 1 por penales tras empatar 2 a 2 en el alargue, en las semifinales.