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World Skate Games 2026

Mundial de hockey sobre patines: Argentina cayó en la final por penales ante Francia y es subcampeón mundial

La Selección argentina senior masculina de hockey sobre patines cayó este domingo por penales ante Francia en la final del Mundial de Asunción y es subcampeón

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
La Selección argentina de hockey sobre patines fue subcampeona mundial en Asunción.

La Selección argentina de hockey sobre patines fue subcampeona mundial en Asunción.

Foto: Comité Nacional de Hockey

La Selección argentina senior masculina de hockey sobre patines -con los mendocinos Lucas Martínez y Facundo Navarro- perdió este domingo 2 a 1 por penales ante Francia -terminaron 2 a 2 tras el alargue- en la final del Mundial de Asunción -que formó parte de los World Skate Games 2026 y es subcampeón. El partido se pudo ver por El Siete, el Canal 7 Mendoza, como todos los enfrentamientos que tuvo la Albiceleste en el torneo ecuménico.

Francia ganó el título por primera vez en su historia (nunca había llegado a una final), contrastando con el equipo albiceleste, que tiene 6 copas mundiales. Los máximos ganadores son España y Portugal, con 18 y 16 copas cada uno, respectivamente.

El mendocino Lucas Mart&iacute;nez lleva la bocha ante la marca de un franc&eacute;s.

El mendocino Lucas Martínez lleva la bocha ante la marca de un francés.

El gol de Argentina -que jugó una final con mucha hidalguía- en la tanda de penales fue de Lucas Martínez; Carlo Di Benedetto (2) marcó para Francia.

La formación inicial de Argentina estuvo integrada por Constantino Acevedo, Nolo Romero, Lucas Martínez, Ezequiel Mena y Facundo Navarro.

Le anulaban un gol al equipo francés por una falta en ataque a instancias del VAR. Sin embargo, los europeos complicaban al elenco argentino en la primera etapa.

Si bien en los primeros minutos Francia complicó a Argentina, después los dirigidos por José Luis Páez emparejaron las acciones.

Era un partido cerrado, con mucha marca y con ambos arqueros protagonistas.

Ezequiel Mena marc&oacute; uno de los goles argentinos ante Francia.

Ezequiel Mena marcó uno de los goles argentinos ante Francia.

A los 19 minutos 6 segundos del primer tiempo Ezequiel Mena marcaba el 1-0 y le daba tranquilidad a Argentina.

El subcampéon del mundo en Novara 2024 tenía muchas faltas y eso preocupaba.

A los 10' 5" del complemento el peligroso Bruno Di Benedetto vulneraba al seguro Conti Acevedo con un tiro desde lejos y ponía el empate.

Argentina llegaba a la décima falta y Carlo Di Benedetto a los 13' 29" marcaba el 2-1.

A los 21' 49" Rampulla le pegaba al arco, la bocha daba en el travesaño y en el rebote Martínez estampaba el 2-2.

Argentinos y franceses empataban 2 a 2 e iban al alargue. El partido no se definía y los penales decidían la historia.

En los penales se impuso el elenco orientado por Nuno Lópes y fueron protagonistas nuevamente los arqueros Acevedo (del combinado argentino) y Pedro Chambel (del elenco galo).

En el tercer puesto quedó Portugal, que este domingo le ganó 5 a 3 a España.

El camino de la Selección argentina en el Mundial de hockey sobre patines

En el debut la Albiceleste perdió ante Francia 2 a 1, luego triunfó ante Angola por 4 a 1 y goleó a Chile por 4 a 0 en el cierre de la fase clasificatoria. Tras ser segundo en el Grupo B, el elenco nacional superó por 4 a 1 a Italia en los cuartos de final y venció a España -el campeón del mundo en Novara 2024- 2 a 1 por penales tras empatar 2 a 2 en el alargue, en las semifinales.

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