Inicio Ovación Fútbol
Protagonistas

Por qué Enzo Pérez fue a Córdoba a alentar a River en el partido ante Belgrano

El Kempes se vistió de fiesta para el duelo entre Belgrano y River, con ambas hinchadas, y entre los más de 11.000 simpatizantes millonarios sobresalió la presencia de Enzo Pérez.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Enzo en el Kempes.

Enzo en el Kempes.

El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba se vistió de fiesta para el duelo entre Belgrano y River Plate por la fecha 13 del Torneo Clausura, con ambas hinchadas presentes y más de 11.000 simpatizantes millonarios en la Popular Willington entre los que sobresalió la presencia de Enzo Pérez.

El mendocino, emblema de River con casi 280 partidos y numerosos títulos, sorprendió al aparecer en la tribuna popular. Llegó temprano al recinto, caminó por los escalones y generó un revuelo inmediato entre los hinchas que lo recibieron con fotos y pedidos de autógrafos.

Enzo Pérez apareció mezclado entre los hinchas de River.

Enzo Pérez apareció mezclado entre los hinchas de River.

El actual jugador de Deportivo Maipú en la Primera Nacional había jugado el sábado con Chacarita y aprovechó su día libre para viajar desde Buenos Aires y alentar a su ex equipo del que es hincha confeso. No lo hizo solo: lo acompañaron su hijo y su hermano, en una clara demostración de su vínculo familiar y riverplatense de corazón.

La presencia de Enzo en medio de la gente reafirmó el cariño que aún genera en la parcialidad del Millonario, en un partido clave para las aspiraciones de clasificación a los playoffs y a las copas del equipo dirigido por su ex compañero Leonardo Ponzio.

Aunque nadie desconoce el vínculo entre Enzo y River, más de uno interpretó que la presencia de un histórico es un gesto de apoyo a Ponzio, cuestionado por los últimos resultados al punto de que numerosos medios indican que el final de su interinato y a llegada de Ramón Díaz es solo una cuestión de tiempo.

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas