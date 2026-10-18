Por qué Enzo Pérez fue a Córdoba a alentar a River en el partido ante Belgrano

El mendocino, emblema de River con casi 280 partidos y numerosos títulos, sorprendió al aparecer en la tribuna popular. Llegó temprano al recinto, caminó por los escalones y generó un revuelo inmediato entre los hinchas que lo recibieron con fotos y pedidos de autógrafos.

Enzo Pérez apareció mezclado entre los hinchas de River.

El actual jugador de Deportivo Maipú en la Primera Nacional había jugado el sábado con Chacarita y aprovechó su día libre para viajar desde Buenos Aires y alentar a su ex equipo del que es hincha confeso. No lo hizo solo: lo acompañaron su hijo y su hermano, en una clara demostración de su vínculo familiar y riverplatense de corazón.