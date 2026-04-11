Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors y jugará los playoffs del Torneo Apertura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2043039822286106933&partner=&hide_thread=false El GOL de JUAN MANUEL ELORDI para el 1-0 de INDEPENDIENTE RIVADAVIA a Argentinos Juniors.pic.twitter.com/FCHKLvTD24 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 11, 2026

A los 15 minutos de juego, las condiciones iban a mejorar para Independiente Rivadavia, ya que Hernán López Munoz golpeó brutalmente a Leonard Costa y fue expulsado por el árbitro mundialista Darío Herrera. El golpe fue tal, que Costa tuvo que ser reemplazado por Villalba.

A los 23 minutos, y luego de un buen centro desde la banda izquierda, Leonel Bucca sorprendió a todos y conectó de cabeza para poner el 2 a 0. De estta forma, el equipo de Berti confirmaba su superioridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2043042396254900501&partner=&hide_thread=false El GOL de LEONEL BUCCA para el 2-0 de INDEPENDIENTE RIVADAVIA a Argentinos Juniors.pic.twitter.com/BDVE69oEI5 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 11, 2026

Con superioridad numérica, Independiente Rivadavia estuvo cerca de encontrar el tercer tanto en varias ocasiones, pero se encontró con buenas respuestas de Bryan Cortéz. En la última jugada del primer tiempo, Sebastián Prieto se lanzó el ataque y Argentinos Juniors llegó al descuento.

El comienzo del segundo tiempo, al igual que los primeros 45', también fue favorable para Independiente Rivadavia: Matías Fernández definió una gran jugada individual, pero un defensor de Argentinos Juniors salvó el gol en la línea.

Segundos después de esa jugada, llegó el gol que comenzaría a definir la tarde: centro perfecto de Elordi, para que Alejo Osella se encuentre, de cabeza, nuevamente con el gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2043054381189230674&partner=&hide_thread=false El GOL de ALEJO OSELLA para el 3-1 de INDEPENDIENTE RIVADAVIA a Argentinos Jrs.pic.twitter.com/4IO58Cf8lX — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 11, 2026

Fabrizio Sartori, la mala noticia de la tarde

Finalizando el primer tiempo, y en una jugada desafortunada, Fabrizio Sartori desbordó por la derecha y manifestó dificultad para caminar durante algunos minutos. Más precisamente, el dolor parecía ser en la cadera.

El número 43 no salió finalmente a jugar el segundo tiempo, y en su lugar ingresó el paraguayo Alex Arce. Los próximos días serán importantes para ver cómo está el ex Ñewells teniendo en cuenta lo que viene.